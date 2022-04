Rick R. Suárez: “Dopo la pandemia, innovazione e collaborazione si sono rafforzate”

Rick R. Suárez è arrivato in Spagna nell’agosto 2020 per dirigere la filiale AstraZeneca nel nostro paese. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di responsabilità in azienda a livello internazionale, ha assunto la presidenza in un momento complesso, guidando l’azienda nel suo operato di fronte alla pandemia di coronavirus e, parallelamente, contribuendo alla crescita delle diverse aree terapeutiche . Durante questo periodo, AstraZeneca ha fatto progressi significativi, generare alleanze strategiche, stabilire accordi con le autorità e le istituzioni e aumentare il numero dei dipendenti del 28% in due anni, dando priorità al talento, alla promozione interna e alla promozione delle donne nelle posizioni dirigenziali. Inoltre, AstraZeneca in Spagna è a capo delle delegazioni europee dell’azienda con il maggior numero di studi clinici per ampliare l’offerta di farmaci innovativi che migliorano la qualità della vita dei pazienti. Una delle pietre miliari di cui Suárez è più orgogliosa in questo periodo di pandemia è il contributo dell’azienda a “salvare milioni di vite” con l’unico vaccino senza scopo di lucro che è stato distribuito in più di 170 paesi.

-Il tuo sbarco in Spagna, dopo oltre 20 anni di esperienza in azienda, è stato nel mezzo di una pandemia e con AstraZeneca in tutti i media?

-Dal mio arrivo in Spagna, il lavoro instancabile che abbiamo svolto per consolidare l’impegno di AstraZeneca per la salute globale è impressionante. Abbiamo scelto di fornire una soluzione globale per una pandemia globale, oltre a un vaccino senza scopo di lucro che è riuscito a salvare milioni di vite in tutto il mondo. Ad oggi, abbiamo fornito 31,5 milioni di dosi alla Spagna e oltre 2.500 milioni di dosi in più di 170 paesi. Di cui due terzi sono stati distribuiti a paesi con poche risorse economiche e hanno rappresentato oltre il 50% delle donazioni tramite COVAX. Questo lavoro ha portato a più di un milione di vite salvate e abbiamo evitato più di cinque milioni di ricoveri e più di 50 milioni di casi.

Nonostante le grandi sfide, nel 2021 la nostra attività di ricerca nei diversi campi non solo non si è fermata, ma abbiamo avviato 85 nuovi studi clinici negli ospedali spagnoli, occupando il primo posto di tutte le filiali europee. Inoltre, quest’anno abbiamo aumentato del 15% il numero di persone che fanno parte del team di AstraZeneca in Spagna. Siamo già vicini a un migliaio di dipendenti che lavorano con lo scopo di sfidare i limiti della scienza per sviluppare farmaci che cambino la vita dei pazienti.

-Sono passati due anni dall’inizio della pandemia, che valutazione fai?

-Senza dubbio, nel momento in cui ci troviamo, la lotta alla pandemia è una delle grandi priorità che abbiamo sia le aziende farmaceutiche che tutti noi che facciamo parte dell’ecosistema sanitario. Fin dal primo momento è stato chiaro che un problema di salute globale richiede una somma di sforzi e molteplici approcci. E per questo motivo, abbiamo lavorato in modo collaborativo e da una prospettiva globale per ridurre la diffusione del virus e proteggere i più vulnerabili. Oltre al nostro vaccino, abbiamo contribuito alla prima combinazione di anticorpi per la profilassi pre-esposizione e la prevenzione del covid-19 per le persone con immunità compromessa, che rappresentano circa il 2% della popolazione. Ed è che, nonostante i grandi progressi nella vaccinazione, è ancora necessario adottare misure preventive, soprattutto per questo tipo di pazienti, che presentano un rischio maggiore in caso di infezione. Con questo contribuiamo anche a prevenire l’evoluzione virale e la comparsa di nuove varianti. La strategia di partenariato pubblico-privato di AstraZeneca durante la pandemia è replicabile in tutte le aree terapeutiche in cui operiamo. Vedi anche: la più rara delle malattie rare

-AstraZeneca dispone attualmente di una delle pipeline più potenti del settore, in quali aree lavora e quali sono le sue proposte più innovative?

-Abbiamo 177 progetti in sviluppo clinico e abbiamo 25 molecole in fasi avanzate di studio. Continueremo a fornire innovazione in aree strategiche, come l’oncologia, con significativi progressi nell’approccio al cancro al seno, ai polmoni, alle ovaie, alla prostata e ad alcune neoplasie ematologiche nei prossimi anni. Stiamo anche sviluppando soluzioni importanti che aiuteranno a trasformare il trattamento di malattie respiratorie come l’asma e la BPCO, che stanno aumentando rapidamente nella popolazione, così come malattie immunologiche come il lupus. Di recente, abbiamo aggiunto due trattamenti per le patologie pediatriche alla nostra area vaccinale e l’anno scorso abbiamo completato l’acquisizione di Alexion, incorporando così il campo delle malattie rare nel nostro portafoglio. In questo modo, sviluppiamo la nostra presenza in un’area importante come le malattie rare e sviluppiamo congiuntamente la nostra esperienza combinata in immunologia e farmaci di precisione.

-La collaborazione pubblico-privato è diventata un aspetto fondamentale per garantire l’equilibrio del sistema sanitario?

-In AstraZeneca concepiamo la salute come una sfida globale che dobbiamo affrontare attraverso l’innovazione e la collaborazione tra tutte le aree, sia pubbliche che private. Non è una novità per noi, ma la pandemia ha messo in chiaro che questa mentalità è fondamentale se vogliamo fornire soluzioni che abbiano un impatto reale. E uno degli esempi più chiari che abbiamo è il nostro storico accordo con l’Università di Oxford, che ci ha permesso di sviluppare, produrre e distribuire un vaccino in grado di affrontare la pandemia in tempi record. Vedi anche: Addio alle restrizioni dovute al coronavirus, e adesso?

Dalla collaborazione tra tutti – pubbliche amministrazioni, società scientifiche, associazioni di pazienti, istituzioni – dobbiamo promuovere congiuntamente la necessaria trasformazione dell’assistenza sanitaria lungo l’intera filiera, cioè dalla prevenzione all’ottimizzazione del processo assistenziale. È molto importante che questo spirito di collaborazione tra tutti sia mantenuto per superare la grave crisi sanitaria causata dalla pandemia, per affrontare nuove sfide.

-Recentemente, hanno annunciato un cambiamento nella direzione delle Risorse Umane in Spagna. In che modo AstraZeneca affronta le sfide in materia di uguaglianza, inclusione e diversità?

– Esatto, abbiamo incorporato Carla Ruiz, come nuovo capo delle risorse umane. Carla è con noi dal 2018 e la nostra filosofia attuale è, soprattutto, impegnata nel talento e nella promozione interna, tenendo conto anche dell’uguaglianza e dell’inclusione rispetto alla diversità. Consideriamo molto necessaria la presenza delle donne negli organi decisionali e di gestione.

Diversità e inclusione sono molto importanti per il successo di un’azienda, perché un team è più competitivo e creativo quando è composto da persone che la pensano in modo diverso e c’è un ambiente in cui i diversi punti di vista vengono accolti e valorizzati, qualunque essi siano Che si tratti di sesso, razza, religione, istruzione, età, orientamento sessuale. Sono un membro orgoglioso e propositivo della comunità LGBTIQ+. Ho svolto un ruolo attivo nell’attuazione di iniziative per promuovere una cultura di apertura e accettazione all’interno di AstraZeneca, che è sempre stata di totale sostegno.

-L’impegno per la sostenibilità è un altro dei pilastri fondamentali dell’azienda, come lo stai portando avanti?

-In AstraZeneca integriamo nella nostra mission il forte legame che esiste tra la salute delle persone, il pianeta e il settore in cui operiamo, e, quindi, promuoviamo il nostro lavoro in termini di sostenibilità con lo scopo di essere parte attiva nel cambiamento necessario per garantire un futuro sano. Ci siamo impegnati a eliminare le emissioni di gas serra dai nostri hub e flotte entro il 2025 e ad avere un’impronta di carbonio negativa lungo la nostra catena del valore entro il 2030, accelerando il nostro programma di decarbonizzazione fino a un decennio.

-Quali riflessioni e lezioni apprese da questi due anni come presidente di AstraZeneca e come vede il futuro?