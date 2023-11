Richiesta immediata di reso di questo prodotto Lidl: il motivo e cosa devi fare

Lidl ha emesso un avviso di sicurezza su uno dei suoi prodotti più venduti che fa parte anche della sezione casa. La catena di supermercati ha chiesto ai suoi clienti di restituire immediatamente questi articoli. Ma qual è il motivo per questo? Vi spieghiamo perché dovete restituire questo prodotto e cosa fare.

Chiedono di restituire immediatamente questo prodotto di Lidl

Lidl ha avvisato tutti i suoi clienti dell’avviso emesso dall’azienda Sun Garden Polska, responsabile di alcuni dei suoi articoli per la casa, in particolare quelli destinati alla terrazza.

Questa azienda ha avvertito che tutti i clienti che avevano acquistato uno dei due modelli di cuscini reversibili venduti da Lidl, li restituiscano. In particolare, si tratta del “Cuscino reversibile per seduta, 38x42x3cm” e “Cuscino reversibile per poltrona da giardino,

113x50x7cm”. Entrambi appartengono al marchio Livarno Home di Lidl hanno i IAN 412319_2204 e IAN 412320_2204.

Il motivo per il ritiro di questo prodotto, come riportato da Lidl in un comunicato, è che “non soddisfano i requisiti dell’etichetta GRS (Global Recycled Standard) dichiarata”.

La normativa di questa etichetta stabilisce che la tracciabilità dei due

articoli deve essere garantita attraverso un certificato. Poiché Sun Garden Polska non è stato in grado di fornire questi certificati, il certificato GRS non è valido per nessuno dei due prodotti. Tuttavia, la qualità del prodotto non ne risente.

Quindi, anche se si chiede ai clienti di restituire i cuscini nel caso li abbiano acquistati, e verrà loro restituito il denaro pagato per loro. Tuttavia, è possibile che più di un cliente non consideri così grave il fatto che non abbiano il suddetto certificato.

Per coloro che desiderano restituirli, possono farlo in qualsiasi negozio Lidl, senza dover presentare lo scontrino, e verrà loro rimborsata l’intera somma. L’azienda si scusa per i disagi causati e ha assicurato che la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti sono la massima priorità.

I cuscini sono stati venduti soprattutto durante la stagione estiva e sono stati progettati per essere posizionati su lettini e sedie per la terrazza o il giardino. Il loro prezzo era di 8,99 euro, per il cuscino da seduta e di 14,99 euro per il cuscino del lettino.

4.9/5 - (11 votes)