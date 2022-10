Richiamo del prodotto: le bacchette vendute da Lidl potrebbero contenere metallo

Il sito governativo Rappel Conso raccomanda di non consumare le baguette vendute in Francia tra il 3 maggio e il 13 maggio..

Brutta sorpresa per i clienti Lidl: è probabile che le baguette di cereali senza marchio contengano metallo. Il sito governativo Rappel Conso raccomanda di non consumare le baguette vendute in Francia tra il 3 maggio e il 13 maggio.. “A causa del rischio di lesioni ed effetti avversi in seguito all’ingestione di questo prodotto, a titolo precauzionale, si raccomanda alle persone che detengono prodotti appartenenti ai lotti descritti di non consumarli”, specifica il segno a Parigino.

Bacchette con nome “cereali rustici” di 250 grammi potrebbe contenere vetro, metallo, plastica, carta o tessuto. Si consiglia di riportare il prodotto in negozio, dove verrà rimborsato. Per i consumatori è stato predisposto un numero di telefono: 0.800.900.343.

