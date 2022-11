Ricette : Polpette di spinaci con salsa di pomodoro

In cucina non ci sono limiti, perché è pensata per tutti i gusti e le esigenze. Le polpette non sono solo una ricetta a base di carne, pollo o tonno, ma possono essere preparate anche con verdure, come in questa versione di Polpette di spinaci con salsa di pomodoro. Si tratta di una preparazione versatile, in cui è possibile omettere ingredienti come uova e burro, il che renderebbe questa ricetta un pasto vegano, ben lontano dall’apparire come una semplice insalata.

Questa ricetta è l’ennesima prova che la carne non è necessaria per preparare alcuni piatti tradizionali, come le polpette.

Ingredienti

Per le polpette