Ricette di cocktail: Mary Pickford

Il cocktail Mary Pickford è un drink a base di rum bianco, granatina, ciliegia e succo d’ananas che gli conferisce il caratteristico strato spumoso. È stato creato negli anni Venti e il suo nome è stato ispirato dall’attrice canadese-americana del cinema muto Mary Pickford quando si trovava sull’isola di Cuba, il paese in cui questo cocktail dal sapore tropicale ha avuto origine.

I registri suggeriscono che Questo drink è stato creato nel 1928 dal famoso barista americano Eddie Woelke, che, a causa del proibizionismo negli Stati Uniti, dovevano recarsi all’Avana, a Cuba, per lavorare. Mentre lavorava al Seville-Biltmore Hotel, Woelke sviluppò alcuni drink che sarebbero presto diventati famosi, come The President, Dorothy Gish e il classico Mary Pickford. Quest’ultimo fu realizzato appositamente per Mary Pickford, che stava girando un film con il marito, la star del cinema Douglas Fairbanks e Charlie Chaplin.

Questo classico cocktail cubano è molto semplice da preparare, come qualsiasi altro drink di questo tipo: basta mescolare bene tutti gli ingredienti, aggiungere molto ghiaccio e una ciliegia per guarnire. Il risultato finale è un cocktail digestivo, un cocktail tropicale, dolce e molto gustoso.

Ingredienti