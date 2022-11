Ricette della cucina francese : cassoulet

Questo piatto è tanto semplice quanto eccezionale È una combinazione poco appariscente di fagioli, carne di maiale e la consistenza morbida dell’anatra confit. Si tratta fondamentalmente di uno stufato che comprende verdure, come carote, pomodori e cipolle. La ricetta proviene da due antiche città del sud della Francia chiamate Languedoc e Midi-Pyrénées. D’altra parte, non esiste una regola precisa per preparare il cassoulet. Ogni famiglia o cuoco gli conferisce una propria personalità, ma tutti concordano sul fatto che i fagioli sono e saranno sempre bianchi. Questa è la base del piatto. Il resto degli ingredienti può variare: sanguinaccio, costine, pancetta, ossa di prosciutto Serrano o salsicce. È una questione di gusti e qui imparerete a preparare un delizioso cassoulet passo dopo passo. proprio come nella vera cucina francese. Ingredienti

300 gr di fagioli bianchi

2 cosce d’anatra confit

2 litri di brodo di pollo

200 gr di pancetta

500 gr di costine di maiale

1 salsiccia

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

5 chiodi di garofano

2 foglie di alloro

1 rametto di timo

3 spicchi d’aglio

2 bastoncini di sedano

1 cipolla

2 carote

1 porro

Pepe nero

Il sale

Preparazione

Per cominciare, mettere in ammollo i fagioli dalla sera prima. in 1 litro d’acqua. Il giorno successivo, scolate e buttate via l’acqua. Versare 2 litri di brodo in una pentola e portarlo a ebollizione a fuoco medio. Pelare le carote e tagliarle a rondelle. Dimezzare la cipolla e inserire i chiodi di garofano per insaporire. Tritare la parte bianca del porro e tritare il sedano. Aggiungere i fagioli, la pancetta, le verdure tritate, l’alloro e un pizzico di sale. Lasciare bollire per circa 90 minuti. Nel frattempo, su una teglia da forno posizionare la salsiccia e le costine costine di maiale. Salare e pepare a piacere. Tritare finemente gli spicchi d’aglio e distribuire sulla carne un po’ del grasso dell’anatra confit. Cuocere in forno per 20-25 minuti a 200°. Cogliere l’occasione per eliminare le impurità che galleggiano nel brodo. con l’aiuto di un cucchiaio. Aggiungere il concentrato di pomodoro per dare colore. Tagliare la pancetta a pezzi e portarla a cottura. in una padella fino a doratura. Togliere dal fuoco e mettere da parte. Quando le carni sono pronte nel forno, toglierle dal fuoco e lasciarle riposare. Con fagioli pronti, è il momento di usare la casseruola di terracotta. Per prima cosa togliere la pancetta dal brodo e tagliarla a pezzi. Formare un letto sul vassoio con la salsiccia butifarra, le costine tagliate, la pancetta e la pancetta (riservarne un po’ per guarnire). Servire i fagioli e aggiungere un po’ di brodo. Guarnire con la pancetta, la salsiccia butifarra e la coscia d’anatra, facendo attenzione che l’osso sia rivolto verso l’alto.

Cuocere in forno per 30 minuti a 180 gradi. Saprete che è pronto quando si formerà una sottile crosta dorata.

Preparate questo delizioso cassoulet per stupire i vostri ospiti con un pasto ricco di aromi, sapori e consistenze, oltre che fatto in casa. Se desiderate un tocco più tradizionale, scegliete un vino rosso di Bergerac, Fronton o Châteauneuf-du-Pape per un abbinamento perfetto.