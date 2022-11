La ricetta delle focaccine al cocco fatte in casa è ideale per uno spuntino. Sin da prima del Rinascimento, in Europa è consuetudine consumare il tè pomeridiano con spuntini dolci o salati. Questo ha stimolato la creatività dei cuochi che hanno realizzato dolci utilizzando una varietà di ingredienti. Una di queste è la noce di cocco, un alimento originario delle isole situate nell’Oceano Pacifico. Oggi la coltivazione di questo frutto si è diffusa in America centrale e meridionale, oltre che nei Caraibi e nei Paesi dell’Africa tropicale. Questo frutto esotico viene utilizzato per preparare torte, creme e bevande rinfrescanti. Inoltre, grazie alla sua composizione, è diventato il perfetto sostituto del latte di origine animale.

Questa ricetta casalinga di focaccine al cocco è molto pratica e facile da realizzare.. Non ci sono trucchi o raccomandazioni particolari. Si tratta solo di sbattere gli ingredienti con l’aiuto di una paletta, anche se si può usare un frullatore elettrico. Come per qualsiasi cottura, si consiglia di preriscaldare il forno alla temperatura indicata 20 minuti prima di infornare l’impasto. Potete preparare una buona quantità di questi bocconcini e conservarli in un contenitore per consumarli come biscotti.

Il cocco è un frutto tropicale considerato un superfood.. Secondo diversi specialisti, il cocco contiene vitamine e proteine vegetali di alto valore biologico. La sua composizione si distingue per la presenza di vari minerali come potassio, fosforo e calcio. Questi, insieme al ferro, sono alla base della mineralizzazione delle ossa. Pertanto, la sua assunzione regolare è altamente raccomandata alle donne in gravidanza e agli anziani. Di seguito vi spieghiamo come effettuare questa preparazione… Leggete quanto segue!

Ingredienti: