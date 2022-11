Ricetta delle fajitas di tonno, mango e riso speziato fatte in casa

Le fajitas si caratterizzano soprattutto per la loro versatilità, in quanto possono essere utilizzate con tutti i tipi di ingredienti e ripieni. Una buona prova è questa ricetta casalinga delle fajitas di tonno, mango e riso speziato, un’esplosione di sapori per il palato.. Se di solito le fajitas sono preparate con carne di maiale o di manzo, oggi esistono molte varianti che incorporano gamberi, scampi e tonno in scatola, che offrono sapori unici e deliziosi.

Il tonno in scatola è uno dei migliori ingredienti per le fajitas perché deve essere cotto pochissimo. Inoltre, è un’ottima fonte di proteine ad alto valore biologico, di acidi grassi omega-3, di minerali e vitamine del gruppo B. Il mango, invece, è ricco di vitamine e il suo sapore dolce aggiunge un tocco molto speciale al riso speziato di questa fantastica ricetta.

Ingredienti

Per il riso speziato