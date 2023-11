Rewrite this title : Skechers vuelve a hacer de lo clásico una revolución: las zapatillas de tu madre que querrás ponerte in italian language without any quote “”.

Di tessuto morbido e molto originali, Skechers ha le scarpe di tua madre che sono di moda ora.

Le hai per molte occasioni, e non solo per stare a casa, perché sono comode e molto trendy. Ti diciamo tutto quello che devi sapere sulle scarpe di cui tutti parlano.

Le scarpe di tua madre che vorrai indossare

Calore, comfort e stile classico con il sabot BOBS di Skechers™ Keepsakes Lite. Questo comodo sabot presenta una tomaia in morbido tessuto maglia con fodera in pelliccia sintetica e un sottopiede con ammortizzazione Skechers Memory Foam™.

Sono totalmente originali, combinano vari colori e le puoi portare ovunque perché sarai sempre più calda.

Nelle loro caratteristiche, si distinguono soprattutto per avere questo sottopiede con ammortizzazione Skechers Memory Foam™ che solo il marchio ha, oltre agli accessori caldi e alla fodera in pelo sintetico.

Le vorrai per molte cose, come ad esempio, per questa tomaia in morbido tessuto maglia, oltre alla suola intermedia con assorbimento degli impatti, suola con trazione flessibile per interni/esterni, il tacco quasi invisibile di 1,9 cm e il dettaglio del logo BOBS di Skechers™ che presentano sia le scarpe da ginnastica che gli stivali che i sabot come questi.

Completa il tuo look

Hai i sabot con pelo da indossare a casa per stare più calda con il tuo pigiama o leggings per dare comfort, ma anche quando esci con i jeans, pantaloni stretti e persino con i vestiti, in modo che queste scarpe risaltino e si vedano molto di più essendo così originali.

Quanto costano?

Skechers offre sempre qualità. In questo caso, queste scarpe hanno un prezzo di 50 euro, e sono disponibili in diverse taglie. Online sono disponibili nelle taglie 36, 39,50 e 40, ma puoi sempre cercare se le vedi in uno dei negozi fisici.

Se ti piace questo stile, adesso sei fortunato, perché sullo stesso sito web di Skechers hai una varietà di sabot con pelo per questo inverno. Quelli rosa con suola più spessa costano 55 euro, quelli grigi costano 50 euro, quelli marroni in camoscio costano 75 euro, quelli neri con fodera in pelo grigio costano 51,99 euro in offerta e quelli marroni costano 80 euro. Cercali sul sito web e vedrai che ne hai una varietà e alcuni sono in sconto.

Sono magici e molto trendy, quindi è il momento di averli e indossarli in tutte le occasioni.

4.2/5 - (5 votes)