Resoconto della grande affluenza da Lidl per i suoi dessert perfetti per San Valentino, a meno di 5 euro!

Quest’anno, preparati per San Valentino con questi deliziosi dessert low-cost firmati Lidl!

San Valentino si avvicina! Per sorprendere il tuo partner durante la cena romantica, Lidl si presenta con una scelta di dessert irresistibili che ti faranno sciogliere di piacere!

Goditi un mese di grandi affari con Lidl

In questo inizio d’anno, Lidl ha deciso di offrire un carrello anti-inflazione per aiutare a contrastare i prezzi in aumento. Propone 50 prodotti di uso quotidiano a prezzi bloccati, tra cui prodotti biologici per coloro che vogliono mangiare bene senza spendere una fortuna.

Se vuoi risparmiare anche sulla bolletta dell’energia, Lidl ha quello che fa per te. Per combattere le perdite di calore causate da porte non isolate, scopri questo cuscino che blocca le correnti d’aria. Non costa che pochi euro e garantisce una buona isolazione delle tue stanze. Ci sono ancora decine di offerte simili da cogliere questo mese!

Per i fai da te (e per tutti gli altri), Lidl propone anche la sua nuova trapano colorata, molto originale che non passerà inosservata nel tuo set di utensili!

Questo mese di febbraio è segnato da alcune date importanti. Dopo la festa dei candelabri, dove tutti hanno potuto godersi le offerte del discount, ecco che si avvicina la festa di San Valentino!

Anche se alcuni amano celebrarla, questa festa diventa spesso per molti un vero rompicapo. Come dimostrare i propri sentimenti al proprio partner senza spendere tutti i propri risparmi?

Una cena di San Valentino low-cost ma di grande effetto

La risposta è semplicemente Lidl! Sorprendi quest’anno la persona amata con dei dessert originali che ti permetteranno di concludere con successo una cena romantica a due. Ti diciamo di più…

Dopo aver preparato un’ottima tavola, stupisci il tuo partner con alcuni dolci irresistibili. Lidl ti offre la scelta tra uno e l’altro, o tutti e due se lo stomaco e il cuore ti lo permettono!

Prima di tutto, scommetti su queste mele d’amore romantiche e golose. Si tratta di una creazione composta da una mousse di vaniglia alla mela e una composta di mela e lampone, il tutto appoggiato su un biscotto di mandorle grigliate e pralinato. Non potrai resistere al gusto di queste prelibatezze!

Il secondo dessert è una torta per innamorati altrettanto seducente. Si tratta di una torta con frutti di bosco e frutto della passione, che ti farà fare molti punti con questo festival di sapori.

Vuoi ancora un’ulteriore ragione per acquistare queste delizie? Il loro prezzo è semplicemente sorprendente. Infatti, per uno o l’altro, dovrai sborsare meno di € 4.

Impossibile anche perdere l’occasione di assaggiare questi eclair al cioccolato, caffè o mela d’amore venduti a soli € 3,19.

Infine, concediti un altro piacere glacé con questa selezione di moji alla mango, cocco e sakura. Tondi, morbidi e colorati, contribuiranno a rendere il tuo pasto ancora più delizioso.

Con tutti questi prodotti Lidl, il tuo appuntamento del 14 febbraio si presenta in modo eccellente! E se non hai nessuno con cui condividere queste delizie, concediti l’egoismo di riservarli solo a te!

