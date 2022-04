Repsol soffoca più e più volte la linea guida verso il basso

Le azioni Repsol si sono mosse negli ultimi due mesi in modo molto irregolare, e lo fanno in una fascia di prezzo compresa tra 11 euro sotto e 12,60 euro sopra.

Analisi tecnica LINEA GUIDA ribassista S1 11.62 S2 undici R1 12.67 R2 13.11 Breve termine Medio termine Lungo termine

Una linea guida ribassista è una linea che presenta minimi impeccabili e che deve soddisfare la condizione di avere, almeno, tre punti di tangenza o supporto per esso. Non vale solo due punti di contatto. Dopotutto, è una zona di resistenza dove la pendenza è negativa e in cui ogni volta che il prezzo la tocca, c’è uno scarico di carta. Vale a dire, l’offerta è maggiore della domanda e quindi i prezzi scendono.

E questo è il motivo per cui i titoli Repsol hanno mostrato un lato irregolare per quasi due mesi. Poiché è un’importante area di resistenza, la linea guida ribassista che collega ogni massimo successivo inferiore dai massimi estivi del 2018. Il prezzo sta crollando ancora e ancora contro questa resistenza dinamica e non è in grado di lasciarlo alle spalle comodamente e con candele settimanali. Quando lo fa, se riesce, vale la pena scommettere su un ritorno ai massimi storici a 13,73 euro (aggiustando la serie di prezzi ai dividendi distribuiti).