Abbiamo già una chiara chiusura settimanale al di sopra della linea guida ribassista delle azioni della compagnia petrolifera. Tanto che venerdì scorso il titolo ha chiuso ai massimi della settimana e dell’anno, facendo capire bene le sue intenzioni.

Analisi tecnica RESISTENZA ALLA ROTTURA S1 12.30 S2 11.60 R1 13.11 R2 13.73 Breve termine Medio termine Lungo termine

Ci è voluto più di un mese, ma abbiamo già azioni della compagnia petrolifera al di sopra della principale linea guida ribassista a cui abbiamo fatto riferimento in diverse occasioni in passato. Correzioni specifiche a parte, perché non possiamo escludere che il prezzo tenti di appoggiarsi alla linea guida, ora come supporto (tiro indietro) la realtà è che il titolo già Non ha resistenze significative fino al massimo del 2019 a 13,11 euro e al di sopra del massimo storico di luglio 2018 a 13,73 euro. Adeguata l’intera serie di prezzi ai dividendi distribuiti nel corso della storia. E al di sopra sarebbe posto in assoluta libertà.