Repsol promuove il primo fondo ESG in Spagna con un investimento di 100 milioni

Repsolattraverso la sua fondazione, ha stretto un’alleanza con Portobello Capitale Y Credito agricoltura indosuez per avviare il primo fondo ESG (environmental, social and corporate governance) in Spagna. Il fondo sosterrà progetti forestali su larga scala per la compensazione dell’anidride carbonica e avrà 100 milioni di euro per il progetto Green Engine della Fundación Repsol e della sua partecipata Grupo Sylvestris.

“Grazie a questo veicolo di investimento, si interverrà su una superficie di oltre 24.000 ettari nei prossimi cinque anni in diverse Comunità Autonomerecuperando spazi bruciati o sfitti con alberi autoctoni per assorbire fino a sei milioni di tonnellate di CO₂”, hanno sottolineato da Repsol.

Allo stesso modo, il Presidente di Repsol, Antonio Brufau ha evidenziato che il rimboschimento e la gestione di masse forestali su larga scala come pozzi naturali di carbonio sono “una leva necessaria e complementare” perché, insieme ad altre tecnologie, “contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia”.

“Questo grande progetto e tutti questi sviluppi legati la “nuova economia del carbonio” stanno generando molteplici opportunità per la società e le imprese, per la tecnologia, l’innovazione e la finanza sostenibile”, ha sottolineato Brufau.

Il fondo è stato presentato in un evento in cui il Segretario di Stato per l’Economia e il sostegno alle imprese, Gonzalo Garcia Andreache ha evidenziato come “il piano di Recupero, Trasformazione e Resilienza destina il 40% degli investimenti previsti, in più rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Europea, allo sviluppo di progetti di transizione energetica, decarbonizzazione dell’industria e miglioramento dell’efficienza energetica”.