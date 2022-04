Repsol e le banche potenziano l’Ibex 35, che fatica a recuperare 8.600 punti

Il IBEX 35 registrare guadagni eccezionali (+1,43%; 8.550 punti)senza perdere di vista la futura normalizzazione monetaria della Federal Reserve statunitense (Fed) e la guerra in Ucraina, con il sanzioni occidentali sempre più dure. Lo spagnolo selettivo cerca di estendere il suo rimbalzo e fatica a recuperare il livello di 8.600 punti, in linea con i guadagni del resto delle borse europee. Nelle ultime cinque sessioni, accumula una redditività positiva del 0,5%.

Gli avanzamenti selettivi supportati da grandi valori come Repsol, che è nuovamente scambiato al rialzo trainato dagli alti prezzi del petrolio; e Santander, che è diventata una grande scommessa per le grandi società di investimento internazionali. Il resto delle banche, con Sabadell, BBVA e CaixaBank (che si è riunita in Assemblea e ha approvato a dividendo di 0,1463 euro per azione), registra anche notevoli guadagni.

Un’altra importante novità è che il famiglia Benettonmaggiore azionista di atlantide, si è opposto direttamente al tentativo di ACS di lanciare un’offerta pubblica di acquisto in alleanza con i fondi GIP e Brookfield. Per Florentino, quindi, il tentativo di impossessarsi del gruppo italiano è stato molto difficile.

D’altra parte, questo venerdì è emerso che Vivendi ha ritirato la richiesta al governo di raggiungere il 29,9% di Prisa. Cosa c’è di più, Telefónica ha tenuto un’assemblea degli azionisti e ha approvato la restituzione del dividendo interamente in contanti.

BUONE SENSAZIONI DEL TECNICO

Da un punto di vista tecnico, “l’Ibex mantiene il suo rimbalzo a breve termine. Non vediamo nemmeno il minimo segno di debolezza nelle sue serie di prezzi. Il supporto da tenere d’occhio è a 8.274 punti.

Non vedremo un segno di debolezza finché continuerà a negoziare al di sopra di questo livello di prezzo. Anche se per vedere un miglioramento tecnico dovremmo aspettare una chiusura sopra il 8.912 punti“, indica César Nuez, esperto di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

Non sono previste oscillazioni in una sessione che segue a Giornata asiatica che ha lasciato modeste cadute sui mercati regionali, mentre gli investitori continuano a monitorare l’andamento del Covid in Cina. Shanghai ha segnalato 20.398 nuovi casi asintomatici di coronavirus e 824 nuovi casi sintomatici il 7 aprile. La città è sottoposta a un severo blocco nel tentativo di fermare la diffusione del virus.

Inoltre, non c’è un grande impatto del ultimo round di sanzioni dell’Unione Europea (UE) alla Russia, con l’obiettivo di continuare a soffocare economicamente il Cremlino in risposta all’invasione dell’Ucraina e al massacro di civili in città fuori kyiv, come Bucha. Bruxelles ha dato il via libera questo giovedì a un quinto round di sanzioni che include l’embargo sull’importazione di carbone russo. Il Congresso degli Stati Uniti, dal canto suo, ha esteso questo divieto al petrolio e al gas.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che il L’esecutivo comunitario non propone di toccare gas o petrolio russi per il disaccordo nel Ventisette.

Negli Usa, Wall Street registra vendite, soprattutto al Nasdaq, dopo la chiusura leggermente rialzista di giovedì e con il focus sulla stretta monetaria da parte della Federal Reserve (Fed).

Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, è stato l’ultimo capo parlante della banca centrale statunitense a fare una serie di dichiarazioni intransigenti sulla futura politica monetaria.

“Il fatto che le azioni abbiano recuperato le perdite intraday lo suggerisce 225 punti base l’aumento dei fondi Fed che i mercati dei future hanno prezzato potrebbe essere sufficiente per ora”, afferma Jeffrey Halley, analista di Oanda. “Il vero punto di tensione sarà l’inasprimento quantitativo della Fed, previsto che l’appetito del mercato assorbirà le vendite”, aggiunge. .

ALTRI MERCATI

Il barile di Brent è salito dell’1,3% a $ 101,91, mentre il barile del Texas occidentale è salito dell’1,4% a $ 97,46.

L’oncia d’oro scende dello 0,1% a 1.935 dollari; e l’oncia piatta avanza dello 0,4%, a 24,82 dollari.

L’euro/dollaro è sceso dello 0,1% a 1,0869$ e il bitcoin è salito dello 0,8% a 43.881$.

Il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni sale al 2,687% e quello spagnolo a 10 anni sale all’1,674%.