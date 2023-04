Rendi la tua tavola ancora più speciale per le festività con un’incantevole selezione di formaggi di Zara Home

Il formaggio è uno dei cibi prelibati più apprezzati nella cucina mondiale, una delizia che si presenta in centinaia di varietà diverse in tutto il mondo e che sicuramente rappresenta un alimento perfetto da gustare in qualsiasi momento del giorno o della notte, in ogni occasione. Oggi vogliamo presentarti una fantastica selezione di formaggi di Zara Home che sarà perfetta per donare un tocco di eleganza alla tua tavola durante le feste di Natale e Capodanno, ideale per servire tutti i tipi di formaggi.

Zara Home offre nel suo vastissimo catalogo una grande varietà di prodotti ideali per impreziosire ogni occasione, soprattutto in momenti così importanti come la Vigilia di Natale, il Natale o la Notte di San Silvestro. La catena spagnola punta inoltre su articoli che possano essere utilizzati al massimo della loro funzionalità, fornendo allo stesso tempo un tocco di stile interessante a qualsiasi ambiente, in questo caso alla tavola.

I formaggi di Zara Home per la tua tavola

Stiamo parlando della Tabella formaggi, con il codice REF. 5278/042, un prodotto di elevata qualità che Zara Home ha messo a disposizione per rendere le tue feste deliziose e indimenticabili. Attualmente in vendita a 39,99€, un prezzo che senza dubbio vale la pena investire perché ti offrirà un servizio fantastico per tutta la vita.

Questa fantastica tabella di formaggi di Zara Home è realizzata in legno e appositamente progettata per i formaggi, dotata di un tagliere e di un set di quattro coltelli magnetici con i quali potrai tagliare, servire e tritare diverse varietà di formaggi, utilizzando in ogni caso quello più adatto per farlo correttamente. Potrai utilizzarla comodamente per tagliare diversi formaggi in una sola soluzione, risparmiando tempo e fatica.

Ha una dimensione di 13 cm di altezza, 40 cm di larghezza e 25 cm di profondità, con un peso di 1,26 kg. Per quanto riguarda la sua composizione, è una combinazione di 86% di legno di acacia, 8% di ferro e 6% di acciaio inossidabile.

Se il formaggio è uno dei protagonisti della tua tavola e vuoi servirlo con stile, non c’è dubbio che questa tabella di formaggi di Zara Home sarà uno dei tuoi migliori acquisti, da cui trarrai sicuramente grandi vantaggi.

