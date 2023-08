Remate finale dei saldi da Zara e Mango: i vestiti che non puoi lasciarti sfuggire

Remate finale dei saldi da Zara e Mango: i vestiti che non...

Le offerte nei negozi stanno finendo e l’estate è ancora in corso. Niente di meglio che approfittare dei capi ancora in promozione nell’ultima fase dei saldi da Zara e Mango.

Sono i vestiti che puoi ancora acquistare e indossare per essere alla moda quest’estate.

Vestiti: ultima fase dei saldi da Zara e Mango

Il vestito satinato con incrocio sul retro, disponibile nei colori lilla o nero, è uno dei più eleganti. Puoi indossarlo di sera o per una passeggiata. Considera che se il prezzo iniziale era di 49,99 €, ora lo puoi avere a soli 19,99 €. Non lasciarti scappare l’offerta, altrimenti non troverai la taglia.

Il vestito corto e stampato di Zara è un altro modello che devi acquistare per essere fresca quest’estate. È completamente versatile, da indossare in spiaggia o in una festa abbinandolo a dei tacchi.

Il prezzo prima dei saldi era di 29,95 euro, ma ora puoi averlo a soli 17,99 euro, grazie al super sconto del 39%. È uno dei più stilosi e devi solo conoscere la tua taglia.

Mango ci sorprende con questo vestito rosa con dettaglio sulle maniche, che puoi indossare per somigliare alla bambola del momento, Barbie. La cosa migliore è che è in saldo. Se il prezzo era di 29,99 euro, ora costa meno di 10 euro, 9,99 euro. È un’eleganza totale, perché è disponibile anche nel colore nero. Scegli quello che preferisci.

C’è molta più varietà in queste pagine, ma affrettati perché con i saldi le taglie e i capi disponibili stanno diminuendo.

Abbiamo anche il vestito mini plissettato con scollo a V incrociato e maniche corte. Ha una cintura elastica con nodo regolabile e fodera interna. È disponibile nei colori rosa chiaro e avorio, e nelle taglie XS, S e M. Ma presto ne rimarranno pochi. Quindi non lasciarlo scappare.

Il prezzo iniziale era di 35,95 euro, e il prezzo è di 17,99 euro, con uno sconto del 49%, ovvero quasi la metà del prezzo originale.

In queste pagine ci sono anche sconti sugli accessori da abbinare a questi vestiti. Ci sono scarpe come sandali piatti, zeppe e tacchi, borse chic per andare ovunque, occhiali da sole e molti altri articoli che puoi acquistare a prezzi più bassi. Vai a prenderli sullo stesso sito!

