Regno Unito: perché un’allarme è suonato su tutti i cellulari del paese alle 15 di questa domenica?

Il Regno Unito testa un nuovo sistema di allarme per la sicurezza dei cittadini

Un sistema di allarme in grado di avvisare ogni cittadino sul proprio telefono in caso di maltempo o pericolo di morte. Questa novità in materia di sicurezza è stata testata domenica nel Regno Unito. Così, alle 15 in punto, i telefoni di milioni di britannici hanno suonato.

Un sistema di allarme per situazioni di emergenza

Alle 15 di domenica, un allarme ha risuonato su tutti i telefoni cellulari nel Regno Unito. Il governo britannico ha testato un nuovo sistema di avviso che mira a informare il pubblico in situazioni di emergenza come incendi, alluvioni o in caso di pericolo di morte.

Questo sistema di allarme si ispira a dispositivi già esistenti negli Stati Uniti, in Canada, nei Paesi Bassi e in Giappone. Permette di inviare messaggi sui telefoni cellulari per avvisare rapidamente il pubblico in caso di pericolo. Da notare che questo dispositivo sarà utilizzato in modo eccezionale, ha avvertito il governo.

Il test dell’allarme e le reazioni dei cittadini

“Dovunque voi siate, questa domenica alle 15 riceverete l’allerta di emergenza”, ha twittato il Primo Ministro Rishi Sunak. “Riceverete un messaggio sullo schermo del vostro telefono cellulare, accompagnato da un suono e da una vibrazione per un massimo di dieci secondi. Non avrete alcuna azione da intraprendere”, ha aggiunto.

Un allarme di 10 secondi ha suonato anche se i telefoni erano in modalità silenziosa. “Keep calm and carry on (“Manteniamo la calma e continuiamo”, ndr), è solo un test”, ha sottolineato il governo in risposta alle critiche, riprendendo la famosa divisa britannica della Seconda guerra mondiale.

Per evitare incidenti, gli automobilisti erano stati avvisati di non rispondere al telefono durante il test, e le persone che non desideravano ricevere gli avvisi hanno potuto disattivarli nelle impostazioni del proprio dispositivo.

In conclusione, questo test del nuovo sistema di allarme dimostra la volontà del governo britannico di migliorare la sicurezza dei cittadini in caso di situazioni di emergenza. Sarà interessante vedere come questo sistema verrà implementato e utilizzato nel futuro.

