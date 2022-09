Regina Elisabetta II: Arsenal, Man United e West Ham rendono omaggio; L’EFL posticipa le partite di venerdì

Gli sport britannici hanno reso omaggio alla regina Elisabetta II dopo la sua morte giovedì con gli organi di governo del calcio in discussione con il governo sullo stato degli eventi per questo fine settimana e oltre. Gli eventi sportivi in ​​programma per venerdì sono già stati posticipati, comprese due partite della English Football League (EFL).

Buckingham Palace ha annunciato giovedì che la regina, il monarca regnante più lungo della Gran Bretagna, è morta pacificamente all’età di 96 anni. Il paese, così come le altre 14 nazioni di cui Elisabetta era sovrana, entreranno ora in un periodo di lutto.

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport incontrerà gli organismi sportivi venerdì mattina per offrire indicazioni sullo stato degli eventi di questo fine settimana, che includono un programma completo per il calcio inglese e scozzese. Due partite dell’EFL – Burnley contro Norwich nel campionato e Tranmere Rovers contro Stockport County nella League Two – che avrebbero dovuto svolgersi venerdì sono state ora rinviate.

Giovedì si sono svolte le partite di Europa League e Conference League che hanno coinvolto squadre britanniche dopo aver consultato l’organo di governo delle competizioni UEFA e la Federcalcio inglese (FA), dato che la notizia è arrivata solo un’ora e mezza prima dell’inizio delle partite successive. Le considerazioni sulla sicurezza sono state fondamentali nel prendere la decisione che i giochi dovrebbero andare avanti. La partita dell’Arsenal contro l’FC Zurigo era iniziata prima della conferma della morte della regina; prima della ripresa del gioco per il secondo tempo, entrambe le squadre hanno intrapreso un minuto di silenzio per rendere omaggio. I giocatori dell’Arsenal indossavano fasce nere.

Anche Manchester United e West Ham United hanno osservato un periodo di silenzio con i giocatori dei club inglesi e i loro avversari che indossavano fasce nere. Tifosi allo stadio di Londra cantò “Dio salvi la regina.I cartelloni pubblicitari allo stadio di Londra e all’Old Trafford sono stati oscurati mentre le bandiere sventolavano a mezz’asta “in segno del nostro massimo rispetto” nelle parole del Manchester United.

In una dichiarazione del club si legge: “Il Manchester United condivide il dolore dell’intera nazione in seguito all’annuncio da parte di Buckingham Palace della scomparsa di Sua Maestà la Regina. Il club riconosce il suo immenso contributo alla vita pubblica, compreso lo sport, sia qui che nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo. Tutti coloro che sono collegati al Manchester United si uniscono alla più ampia famiglia del calcio inviando le nostre più sentite condoglianze e sentite condoglianze alla famiglia reale”.

Resta da vedere se ci saranno altre partite in programma per questo fine settimana. L’EFL, responsabile delle partite di secondo, terzo e quarto livello del calcio inglese, ha dichiarato: “A seguito di una revisione delle linee guida ufficiali sul lutto, verrà presa una decisione riguardo al resto delle partite in programma di questo fine settimana, oltre a ulteriori consultazioni con DCMS e altri sport venerdì mattina”.

La guida del governo per la morte l’anno scorso del marito della regina, il duca di Edimburgo, ha lasciato ai singoli organismi sportivi la decisione se posticipare le partite. Quando il precedente monarca Giorgio VI morì nel 1952, le partite di calcio andarono avanti con l’inno “Abide With Me” cantato prima del calcio d’inizio. Le partite di rugby e hockey sono state rinviate.

Oltre al calcio, gli altri eventi sportivi nel Regno Unito in programma per venerdì sono già stati posticipati. Questi includono l’evento del campionato PGA a Wentworth e il secondo giorno del test match di cricket tra Inghilterra e Sud Africa al The Oval, Londra. Annullati anche tutti gli eventi di corse di cavalli che si terranno domani.

Un minuto di silenzio si terrà prima del primo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia di questo fine settimana. L’amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato: “La Formula 1 piange la morte di sua maestà la regina Elisabetta II. Per più di sette decenni ha dedicato la sua vita al servizio pubblico con dignità e devozione e ha ispirato tanti in tutto il mondo.

“La Formula Uno invia le sue più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth”.