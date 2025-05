Réécris l’article

Lidl, como parte de su compromiso con la salud infantil y la alimentación consciente, da un paso importante en el sector de la distribución alimentaria al eliminar los elementos visuales dirigidos a niños y niñas en los productos de su marca propia con menor perfil nutricional. Baleares, un territorio donde el 11,4% de los niños sufre obesidad, según datos del estudio ENE-Covid, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se suma al cambio con un diseño menos atractivo visualmente para los más pequeños. La cadena, que actualmente ya ha retirado el marketing infantil de más de medio centenar de artículos, se compromete a extender esta medida hasta superar los 60 artículos de MDD (Marca de Distribuidor) para enero de 2026. Esta iniciativa refuerza su papel como agente de cambio en el sector, promoviendo elecciones de consumo más saludables y anticipándose voluntariamente a cualquier futura regulación nacional en esta materia. Esta política contempla la retirada de elementos visuales diseñados para atraer la atención del público infantil, como personajes animados, colores llamativos o nombres lúdicos que no reflejan con precisión la naturaleza del producto. Ejemplos representativos de esta transformación son las galletas de chocolate Capitán Rondo, que han sustituido al personaje animado del pirata por un diseño sobrio centrado en el producto; las gominolas Ladrillos y Tubitos, que ahora muestran una representación realista de su contenido, o el Batido de Chocolate, que ha eliminado al icónico perro animado para mostrar una imagen más natural y auténtica del producto. Leggi anche : Né stufe a legna né pellets: il successo di Lidl è in liquidazione ed è ideale per appartamenti Desde 2023, Lidl también ha dejado de realizar publicidad dirigida a menores sobre productos que no se ajustan a un perfil nutricional saludable, tanto en medios de comunicación como en sus propios canales, como el folleto. Las únicas excepciones a estas medidas son las campañas puntuales, como las de Navidad, Pascua o Halloween. Frente al reto de la obesidad infantil Catalogada como epidemia global y uno de los mayores retos en materia de salud del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad infantil afecta actualmente a uno de cada tres menores en España, aunque sólo uno de cada cuatro ciudadanos la percibe como un problema grave, según datos del último estudio ALADINO, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Frente a esta realidad, Lidl asume su responsabilidad como agente de cambio, promoviendo desde la infancia hábitos alimentarios más saludables y contribuyendo a reducir la brecha social en salud nutricional. A favor de una alimentación más consciente Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Lidl, orientada a fomentar una alimentación más saludable, accesible y sostenible, en línea con los principios de la Dieta de Salud Planetaria, una hoja de ruta global hacia un sistema alimentario más equilibrado de cara a 2050. En este sentido, la compañía avanza en la implantación progresiva del etiquetado Nutri Score en todos los productos de marca propia, con el objetivo de completarlo en 2026 y facilitar decisiones de compra más informadas. Asimismo, trabaja de forma continua en la reformulación de su surtido para reducir los niveles de sal y azúcar. Leggi anche : Lo shampoo Lidl che le bionde usano in estate: addio alle visite dal parrucchiere Lidl también impulsa el consumo de frutas, verduras, productos integrales y proteínas vegetales, con el propósito de que, en 2030, al menos el 20% de su surtido esté compuesto por este tipo de alimentos, reafirmando así su apuesta por un modelo alimentario más consciente y respetuoso con el medioambiente.

obligatoirement en italien et en garantissant qu’il ne contienne aucun contenu dupliqué détectable par Google. Il ne doit contenir aucun patern ou mot utilisés par IA. Il doit être écrit comme si c’était un journaliste italien qui l’avait écrit. L’article doit être unique, reformulé en profondeur avec une structure différente tout en conservant les informations essentielles. Ne mentionne jamais la source de l’article. Ne reprend aucun patterns français. Utilise un ton engageant et un style naturel, évitant tout schéma répétitif d’intelligence artificielle. Optimise l’article pour Google Discover en appliquant les meilleures pratiques SEO : Titres accrocheurs (H2 et H3) bien structurés, sans majuscule sur tous les mots, Mots-clés stratégiques en pour booster le référencement, Phrases courtes et fluides (maximum 15 mots par phrase, Utilisation de la voix active pour plus d’impact, Transitions naturelles entre les idées, ajout d’éléments attractifs : liste à puces