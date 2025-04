Réécris l’article

Ahora que estamos en primavera, apetece y mucho, llenar la casa con plantas, y aunque algunas son las más típicas de la estación como las hortensias o los claveles, lo cierto es que también podemos elegir plantas exóticas como la que arrasa actualmente en Lidl. La planta que le da el toque tropical que tu casa necesita y que cuesta menos de 10 euros. La tendencia tropical lleva tiempo invadiendo nuestras casas: muebles de fibras naturales, textiles con estampados de hojas, velas con aroma a piña colada. Pero si hay algo que no puede faltar para redondear ese aire caribeño, es una planta como esta. Alta, esbelta y con ese inconfundible coco en la base que te transporta al trópico en cuanto la ves. Una pieza que no solo decora: transforma. Y lo mejor de todo es que esta maravilla no se consigue en una tienda de decoración exclusiva ni en un vivero boutique. Está en Lidl, que como ya sabemos, cada cierto tiempo lanza productos de jardín y hogar que acaban convirtiéndose en fenómenos virales. Ahora le ha tocado el turno a la palmera cocotera, y por sólo 9,99 euros. La planta tropical que arrasa en Lidl La planta tropical de Lidl en cuestión no es otra que una Cocos nucifera, más conocida como palmera cocotera. Su aspecto no deja indiferente: un tronco joven que brota directamente desde un coco seco, del que emergen hojas alargadas, elegantes y verdes como la selva. Su porte resulta muy llamativo y, a la vez, equilibrado. Mide entre 140 y 160 cm de altura, lo que la convierte en una planta decorativa de primer nivel, ideal para colocar en una esquina del salón, en el recibidor o junto a una ventana. Todo en ella transmite frescor y exotismo. Es perfecta para quienes buscan ese algo diferente en su hogar, para quienes disfrutan rodeándose de plantas pero quieren salirse del clásico potus o de la monstera que ya tienen todos. Así es esta palmera cocotera y cómo cuidar Lidl ha incluido esta palmera cocotera por 9,99 euros dentro de su línea de plantas de interior, y aunque parece salida de un resort de lujo, sus cuidados son bastante sencillos si se siguen unas pautas mínimas: Riego moderado: lo ideal es dejar secar un poco la tierra entre riego y riego. No tolera bien el exceso de agua.

lo ideal es dejar secar un poco la tierra entre riego y riego. No tolera bien el exceso de agua. Ubicación interior: aunque en su estado natural vive en climas cálidos y húmedos, en casa debe colocarse dentro de casa.

aunque en su estado natural vive en climas cálidos y húmedos, en casa debe colocarse dentro de casa. Luz sí, pero sin sol directo : necesita buena luminosidad, pero conviene evitar el sol directo para que sus hojas no se quemen.

: necesita buena luminosidad, pero conviene evitar el sol directo para que sus hojas no se quemen. Maceta de 19 cm de diámetro: viene en un tiesto sencillo, pero se puede trasplantar o introducir en un cubremacetas bonito para realzar su belleza. ¿Por qué está triunfando tanto en Lidl esta planta tropical? Leggi anche : Lidl conquista con l'elettrodomestico che ti salverà la vita in cucina: a prezzi stracciati Hay varios motivos por los que esta planta está siendo un éxito rotundo. Para empezar, el precio: por menos de 10 euros es casi imposible encontrar una palmera cocotera de este tamaño. Pero además, el formato en el que se presenta es muy atractivo. Ese coco visible en la base no es un adorno: es parte de la planta, y le da un aire exótico que enamora. Otro punto fuerte es su versatilidad decorativa. Esta planta encaja en ambientes boho, minimalistas, mediterráneos o incluso nórdicos si se combina con los materiales adecuados. Y lo mejor: se convierte en protagonista sin esfuerzo. Cómo integrarla en tu hogar Si te preguntas cómo hacer que esta planta luzca como se merece, aquí van algunas ideas: En el salón , cerca de una ventana, con una alfombra de yute y un par de cojines de lino, puede ser el centro del rincón chill out que necesitas.

, cerca de una ventana, con una alfombra de yute y un par de cojines de lino, puede ser el centro del rincón chill out que necesitas. En el recibidor , aporta altura y frescura desde la entrada. Añade un espejo con marco de madera y el resultado será de revista.

, aporta altura y frescura desde la entrada. Añade un espejo con marco de madera y el resultado será de revista. En el dormitorio, al lado de una mesilla baja o de un puff de fibras naturales, ayuda a crear un ambiente relajado y lleno de calma.

al lado de una mesilla baja o de un puff de fibras naturales, ayuda a crear un ambiente relajado y lleno de calma. En la oficina en casa, puede ser el soplo verde que le falta a tu espacio de trabajo. Solo verla da ganas de seguir adelante con energía. Leggi anche : Lidl supera Decathlon: il costume da bagno che è già un successo di vendite per meno di 7 euro Consejos extra para que tu palmera cocotera dure más tiempo Aunque no es especialmente delicada, conviene tener en cuenta algunos consejos para que dure mucho tiempo: Si notas que las puntas se secan, probablemente necesita más humedad ambiental. Un humidificador o pulverizarla ligeramente puede ayudar. No la coloques cerca de radiadores ni en corrientes de aire.

Si el coco empieza a pudrirse, revisa el riego . Es importante que la base no quede encharcada.

. Es importante que la base no quede encharcada. Puedes abonarla en primavera y verano con un fertilizante para plantas verdes. Como suele pasar con los productos estrella de Lidl, la disponibilidad es limitada. Si ves una en tienda, no te lo pienses demasiado. No es habitual encontrar plantas tan impactantes y con ese toque tropical por menos de 10 euros, y mucho menos de este tamaño y calidad. Además, recuerda: una planta no sólo es decoración. Es vida. Y esta palmera cocotera no sólo decora, sino que convierte tu hogar en un pequeño oasis.

