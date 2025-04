Réécris l’article

En el mundo de los supermercados, y en especial de aquellos que ofrecen mucho más que comida o alimentos, existen productos que apenas hacen ruido cuando llegan, pero que de repente se vuelven virales y todo el mundo habla de ellos. Esto es justo lo que ha pasado con el pequeño electrodoméstico de Lidl del que ahora os hablamos. Una maravilla de SilverCrest que el supermercado alemán ha lanzado a un precio de escándalo. Una máquina para hacer pasta fresca en casa que ha revolucionado las cocinas (y las redes sociales). Y no es para menos: hace espaguetis, tallarines, macarrones, raviolis y mucho más, en cuestión de minutos y casi sin esfuerzo. Seguro que cuando te apetece un buen plato de pasta en casa, vas al supermercado y la compras sin más. Pero ¿no te gustaría poder hacer tu propia pasta con un sabor auténtico y completamente fresca? No es tan complicado como puedes pensar, si tienes el pequeño electrodoméstico que Lidl ha rebajado ahora y que puede ser tuyo por menos de 40 euros. Una máquina para pasta cuyo proceso es automático, ya que mezcla, amasa y da forma. Literalmente, lo hace todo por ti. Y si eres de los que piensan que eso debe ser complicadísimo de limpiar, aquí va la buena noticia: las piezas son aptas para lavavajillas. Sí, también hemos aplaudido. Pero como decimos, lo mejor no es sólo la comodidad. Lidl la ha puesto a la venta con un descuento del 41 %. De 67,99 € a solo 39,99 €. Un precio ridículo para todo lo que ofrece. Vamos a contártelo con calma. Descubre porque este pequeño electrodoméstico de Lidl se está ganando un hueco permanente en muchas cocinas por méritos propios. El pequeño electrodoméstico que está arrasando en Lidl La máquina para pasta de SilverCrest es el ejemplo perfecto de que lo bueno viene en envases pequeños. Con una potencia de 220 W, es capaz de preparar hasta 600 gramos de pasta en una sola sesión. ¿El secreto? Su sistema automático de amasado y extrusión, que permite obtener una pasta perfecta con solo pulsar un botón. Basta con introducir la harina, añadir el agua y dejar que la máquina haga su magia. Leggi anche : La causa della «Fattoria dell'orrore» potrebbe essere archiviata secondo l'Osservatorio del Benessere Animale Uno de los detalles más prácticos es su pantalla LCD, donde puedes ver en todo momento el tiempo restante del programa. Y si te preocupa dónde guardar los accesorios, también han pensado en eso: los 8 discos para distintos tipos de pasta se almacenan cómodamente en un cajón integrado. Todo en orden, sin trastos por medio. Puedes preparar todo tipo de pasta Con esta máquina puedes preparar ocho tipos diferentes de pasta, incluyendo espaguetis, fettuccine, macarrones, penne e incluso lasaña. Pero eso no es todo: también viene con un accesorio para hacer raviolis, que te permite rellenarlos con lo que se te ocurra. Y lo mejor es que puedes adaptar las cantidades a tus necesidades. Tiene dos programas preconfigurados: uno para usar 250 g de harina y otro para 500 g, así que puedes preparar una cena rápida para dos o un festín familiar sin complicaciones. Todo lo que incluye y cómo usarla paso a paso Junto al cuerpo de la máquina, los 8 discos, el accesorio para raviolis y los dos vasos medidores, este pequeño electrodoméstico incluye: 1 espátula.

1 accesorio de limpieza.

Libro de recetas, con ideas para todos los gustos. Y para usarla sólo tienes que seguir estos pasos: Colocas el disco que quieras según el tipo de pasta.

que quieras según el tipo de pasta. Añades la cantidad de harina (con el vaso medidor) en el compartimento superior.

de (con el vaso medidor) en el compartimento superior. Incorporas el agua o los líquidos (también puedes usar remolacha, espinacas o tinta de calamar para dar color).

(también puedes usar remolacha, espinacas o tinta de calamar para dar color). Seleccionas el programa y le das al botón.

En pocos minutos, empieza a salir la pasta fresca lista para cocer. Fácil de limpiar, incluso después del festín Uno de los grandes puntos fuertes de este modelo es que todas las piezas desmontables pueden meterse en el lavavajillas (excepto el panel frontal, que se limpia con un paño húmedo). Esto significa que puedes disfrutar de tu plato de pasta sin preocuparte por tener que frotar durante media hora después. Además, el accesorio de limpieza que viene incluido facilita muchísimo la tarea, sobre todo para los discos, que a veces pueden quedarse con restos de masa. Han pensado en todo. Un diseño funcional y bien pensado La carcasa es de plástico resistente, ligera pero robusta. Pesa unos 3,75 kg, así que es lo bastante sólida como para mantenerse firme durante el proceso, pero sin ser un trasto que cueste mover. El cable de 80 cm permite ubicarla con libertad en la encimera, y su diseño en color negro y gris combina perfectamente con cualquier estilo de cocina. Leggi anche : Inizia a risparmiare per il Natale! Lidl abbassa i prezzi delle sue delizie gourmet solo per questi 3 giorni Además, el compartimento superior tiene una tapa transparente que permite ver el amasado en tiempo real. Un pequeño espectáculo casero que, si tienes niños, los va a dejar embobados (y puede que hasta te ayuden). Ahora ya lo sabes, si te gusta cocinar, o simplemente comer bien, esta máquina para hacer pasta es una inversión mínima con un retorno máximo. No sólo te ahorra tiempo, sino que te permite controlar los ingredientes, evitar aditivos innecesarios y experimentar con sabores nuevos. Es ideal tanto para quienes nunca han hecho pasta como para los más cocinillas. Y claro, está el factor precio: 39,99 € por un electrodoméstico que lo hace prácticamente todo. A ese precio, cuesta resistirse. No es de extrañar que esté volando así que date prisa porque sólo se vende online y seguro que dentro de poco, se agota.

