Con la llegada de la temporada BBC (bodas, bautizos y comuniones), son muchas las personas que buscan soluciones prácticas y económicas para estar a la altura pero sin la necesidad de vaciar el bolsillo. El vestido ideal, los zapatos cómodos pero estilosos y, por supuesto, el peinado perfecto. Y aunque muchas recurren a la peluquería, lo cierto es que no siempre hay tiempo (ni presupuesto) para visitas frecuentes al salón. Ahí es donde entra en juego un producto que está dando mucho que hablar. Un rizador de Lidl que consigue peinados casi casi profesionales pero que sólo cuesta 13 euros. Entre las ya habituales sorpresas que podemos encontrar en el pasillo del bazar online de Lidl , ha aparecido un rizador de pelo que promete resultados profesionales a un precio de escándalo. Se trata del rizador cónico Rita Ora, un dispositivo que no sólo destaca por su estética moderna y elegante, sino también por sus prestaciones pensadas para facilitar la vida en casa. Este rizador ha sido rebajado recientemente de 21,99 euros a un precio de tan sólo 12,99 euros, convirtiéndose en una verdadera joya low cost. ¿Merece la pena? A continuación te contamos por qué este producto de Lidl está conquistando los tocadores y convirtiéndose en un imprescindible esta primavera para lograr los mejores peinados. El producto de Lidl perfecto para peinados de peluquería El rizador Rita Ora de Lidl tiene un diseño cónico que hace que destaque sobre otros. Gracias a su diseño, nos permite crear ondas amplias y con movimiento. Además, cuenta con una varilla calefactora, con un diámetro que va de 25 a 38 mm, que está recubierta de queratina cerámica, lo que favorece un deslizamiento suave y uniforme del cabello sin tirones ni sobrecalentamientos. Además, gracias a esa forma de cono que lo caracteriza, es muy fácil conseguir ese efecto de ondas desenfadadas y naturales que tanto se llevan. No es necesario ser una experta: el propio diseño ayuda a que el mechón se enrolle de manera fluida, y el resultado es sorprendentemente profesional. Perfecto para quienes quieren un look elegante en pocos minutos y sin salir de casa. Leggi anche : Né IKEA né Maisons du Monde: ritorna la stoviglia virale di Lidl a un prezzo mai visto prima! Tecnología pensada para el uso diario Aunque su precio es asequible, no se queda corto en funcionalidades. Este rizador cuenta con pantalla LED y niveles de temperatura regulables entre 120 y 180 ºC, lo que permite adaptarlo al tipo de cabello de cada persona. Si tienes el pelo fino, puedes optar por una temperatura baja; si lo tienes más grueso o difícil de moldear, basta con aumentar la intensidad. Otro detalle muy bien pensado es su articulación giratoria de 360 º, que evita que acabemos con enredos con el cable durante el peinado. Y como medida extra de seguridad, incorpora un apagado automático tras 30 minutos de inactividad, algo fundamental para quienes solemos salir con prisas y olvidamos desenchufar los aparatos. Ligero, cómodo y con buenos acabados Uno de los puntos fuertes de este modelo es lo ligero que resulta: con un peso de sólo 341 gramos, es fácil de manejar incluso durante sesiones más largas. Su cable de 180 cm da bastante libertad de movimiento y, al funcionar con una tensión universal de 100-240 V, también puede usarse durante viajes. En cuanto a materiales, la carcasa está fabricada en plástico resistente y tiene un acabado negro brillante con detalles funcionales. Los botones son sencillos e intuitivos, y la estética general es discreta pero elegante. No parece, en absoluto, un producto de menos de 13 euros. Ideal para eventos, pero también para el día a día Aunque este rizador es perfecto para lucir una melena impecable en bodas, bautizos o comuniones, también es una herramienta útil para el día a día. Puedes usarlo para dar forma a las puntas, crear volumen en la raíz o definir algunas ondas para un look casual y rápido antes de ir al trabajo o salir con amigas. Es también una gran opción para quienes están empezando a peinarse en casa, ya que no requiere técnica profesional ni experiencia previa. Al tener una forma ergonómica y temperaturas suaves, es fácil de dominar incluso para adolescentes o personas con poca destreza. Leggi anche : Folli per i mobili nordici di Lidl: la soluzione perfetta per le case più piccole. Addio disordine! Una inversión mínima con resultados máximos En resumen, el rizador cónico Rita Ora de Lidl es uno de esos descubrimientos que cuesta creer por su relación calidad-precio. Por menos de 13 euros, tienes en casa una herramienta versátil, segura y eficaz, capaz de transformar cualquier melena en pocos minutos. Ya sea para un evento especial o para el día a día, este pequeño aparato puede marcar una gran diferencia. Con la temporada BBC a la vuelta de la esquina, tener a mano un aliado así es casi una necesidad. Y si además viene con sello de garantía y diseño aprobado por una celebrity como Rita Ora, mejor que mejor. Si lo encuentras en tu Lidl más cercano, no lo pienses demasiado: vuela de las estanterías.

