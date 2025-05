Réécris l’article

Durante años, hablar de robots de cocina era sinónimo de hablar de Thermomix. Pero las cosas cambian y cuando se trata de este tipo de electrodoméstico, Lidl ha revolucionado el mercado con su Monsieur Cuisine Plus, un robot de cocina multifunción que no solo compite de tú a tú con la mítica Thermomix, sino que lo hace con un precio mucho más accesible. Por 199,99 euros, este pequeño gigante ya se ha convertido en el nuevo favorito de muchas cocinas españolas.

La demanda de este robot Monsieur Cuisine Plus lleva tiempo siendo más que evidente, pero actualmente sólo puedes hacerte con él de forma online, de modo que es mejor no dejar escapar la oportunidad. Un electrodoméstico que cambia por completo la forma de cocinar. No se trata sólo de preparar comidas más rápido, sino de ganar tiempo para ti, de disfrutar sin estrés del proceso culinario y de atreverse con recetas que antes parecían imposibles. Porque sí, cocinar bien puede ser fácil, rápido y hasta divertido. Y lo mejor es que no hace falta ser un chef profesional ni tener nociones de cocina avanzadas. Basta con tener el deseo de comer mejor, cuidar la alimentación de tu familia o simplemente querer experimentar. La Monsieur Cuisine Plus se encarga del resto. Vamos a contarte todo lo que puede hacer este robot que ya está desbancando a la Thermomix.

Lidl hace magia su Monsieur Cuisine Plus y ya se está agotando

La Monsieur Cuisine Plus no es un simple electrodoméstico, es un asistente culinario que prácticamente cocina por ti. Amasa, mezcla, pesa, pica, cuece, tritura, cuece al vapor, bate, emulsiona y sofríe. Lo tiene todo. Con sus 10 velocidades y el botón turbo de impulsos, puedes adaptar la intensidad según lo que necesites preparar. Y además, viene con programas automáticos específicos para cocer al vapor, amasar o sofreír, lo que simplifica aún más las cosas.

¿Que te apetece hacer una crema de calabacín? En pocos minutos tienes la verdura cocida y triturada con textura perfecta. ¿Que quieres amasar pan o hacer masa de pizza? También puede. Incluso puedes preparar mermeladas caseras, sopas, batidos o guisos completos.

Además, uno de sus grandes atractivos es que todo lo hace en un solo recipiente: el vaso de acero inoxidable, extraíble y de gran capacidad (hasta 2,2 litros). Esto significa menos cacharros, menos desorden y, sobre todo, menos tiempo de limpieza.

Diseño premiado y pensado para facilitarte la vida

No sólo cocina bien, también luce genial en la encimera. No en vano ganó el Red Dot Award 2018 por su diseño, que combina funcionalidad, estética y facilidad de uso. La tapa tiene un orificio de llenado para poder añadir ingredientes sin detener el proceso, e incluye una báscula integrada para pesar directamente en el recipiente, lo cual es muy útil para no tener que usar utensilios adicionales.

Además, el robot tiene función de marcha atrás, ideal para trabajar masas sin triturarlas o remover guisos con delicadeza. Su potencia de 1000 W permite trabajar sin esfuerzo incluso con ingredientes más duros o preparaciones exigentes.

Los accesorios incluidos también marcan la diferencia: juego de cuchillas, espátula, cesta para cocer, accesorio batidor y vaporera de dos niveles, que te permite cocinar distintos alimentos al mismo tiempo. Todo está pensado para que puedas preparar un menú completo en un solo ciclo, aprovechando el calor y sin mezclar sabores.

Fácil de usar, fácil de limpiar

Una de las cosas que más valoran los usuarios es que, pese a su potencia y versatilidad, es un aparato muy intuitivo. Los botones están claramente identificados, los programas automáticos simplifican la elección de funciones y la pantalla muestra la información básica sin complicaciones.

En cuanto a la limpieza, otra gran ventaja: todos los accesorios se pueden meter en el lavavajillas, excepto la base, claro. Esto ahorra mucho tiempo y esfuerzo, especialmente si cocinas a diario o para varios comensales. Las cuchillas y juntas, eso sí, es mejor lavarlas a mano la mayoría de las veces para prolongar su vida útil.

Pequeños trucos para sacarle el máximo partido

Si vas a hacer batidos o salsas líquidas, no llenes el vaso más de 1 litro cuando uses el nivel 10 o el botón turbo, para evitar salpicaduras. Para montar nata o claras de huevo, asegúrate de usar al menos 200 ml de nata o dos claras: el robot necesita esa cantidad mínima para que el batido sea homogéneo.

Y si quieres preparar varios platos a la vez, usa la vaporera de dos niveles. Coloca en la parte inferior los alimentos más pesados o los que suelten más jugo (como el pescado o la carne) y en el superior las verduras. En poco más de 20 minutos puedes tener lista una comida completa y saludable.

Una compra que se agota por algo

Cada vez que Lidl lanza una nueva remesa de la Monsieur Cuisine Plus, las unidades se agotan en cuestión de días. La relación calidad-precio, el boca a boca y las buenas opiniones de quienes ya la tienen están disparando su popularidad.

Si llevabas tiempo pensando en hacerte con un robot de cocina pero no te decidías por el precio o por miedo a no saber usarlo, este es el momento. Porque no hay excusa que valga cuando tienes una máquina tan completa, bonita y fácil de usar como esta por sólo 199,99 euros.