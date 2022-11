Realme C33 nei negozi a meno di 150 euro

Il vero me ha annunciato l’arrivo nel nostro mercato della sua ultima aggiunta alla serie C, realme C33, con una fotocamera che ha una risoluzione di 50MP e una batteria da 5000mAh. Viene fornito con un’offerta di lancio, a 149 euro nella versione 4GB + 64GB e 169 euro nella versione 4GB + 128GB.

Nonostante il suo prezzo molto aggressivo, ha un design sorprendente e curato. È stato realizzato con un’innovativa tecnologia di design basata sul laser, sul retro viene creato un motivo riflettente, che si traduce in un effetto visivo dinamico, visibile da diverse angolazioni. Rivestito in una texture composta da sabbia scintillante, il dispositivo crea un effetto di acqua in movimento, che brilla in diversi angoli di luce.

Con un modulo fotocamera posteriore che si fonde con lo chassis posteriore, il dispositivo è stato creato utilizzando materiali PC 2D e plastica PMMA per il design del case posteriore, generando un effetto visivo traslucido e duraturo.

Ha uno spessore di 8,3 mm ed è molto leggero. È nei colori Sandy Gold e Night Sea.

sistema di telecamere

Con il vantaggio del CDDR, consente di ottenere foto con dettagli nitidi e facilita le foto di grandi dimensioni. Grazie all’ottimizzazione delle scene in controluce e delle aree sovraesposte, fornisce immagini nitide.

Grazie alla tecnologia di soppressione dell’abbagliamento, gli utenti saranno in grado di catturare i dettagli nelle aree luminose, mentre la sua gamma dinamica fornisce una dinamica dell’immagine ottimale.

Incorpora funzioni fotografiche come modalità 50MP, filtro bellezza, HDR, vista panoramica, modalità ritratto, timelapse, modalità esperto, modalità Super Night, oltre alla funzione di registrazione video 1080p/30fps.

processore e batteria

Dotato del processore Unisoc T612 e di una batteria da 5000 mAh, offre prestazioni ottimali. Caratterizzato da una potente architettura octa-core, Unisoc T612 raggiunge un punteggio AnTuTu di 221.253. Con questo nuovo chipset, realme C33 supporta giochi di fascia alta.

Prezzo e disponibilità

Il Realme C33 È già disponibile nei punti vendita in due colorazioni: nero e oro. Il prezzo ufficiale di vendita sarà di € 169 per la versione da 4 GB + 64 GB e di € 189 per la versione da 4 GB + 128 GB, ma in promozione è disponibile a € 149 per la versione da 4 GB + 64 GB e € 169 per la versione da 4 GB + 128 GB.