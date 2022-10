Real Madrid vs Shakhtar quote, scelte, come guardare, live streaming: 5 ottobre 2022 pronostico UEFA Champions League

Due squadre al top del loro gioco si affronteranno in una resa dei conti della UEFA Champions League 2022 come Real Madrid host Shakhtar Donetsk mercoledì su Paramount+. La squadra di casa sta sparando a tutti i costi in questo momento, sedendo al secondo posto nella classifica della Liga e dominando anche il Gruppo F in Champions League con sei punti in due partite. Nel frattempo, lo Shakhtar ha sorpreso tutti finora in questa stagione, arrivando in testa alla classifica della Premier League ucraina e ottenendo anche una vittoria e un pareggio in Champions League finora. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Real Madrid contro Shakhtar Donetsk dal Caesars Sportsbook elencano il Madrid come il favorito di -600 sulla linea dei soldi di 90 minuti, con lo Shakhtar come il perdente di +1500. Un pareggio ha un prezzo di +650 e l’over/under per i goal è fissato a 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Data Real Madrid vs Shakhtar Donetsk: mercoledì 5 ottobre

Real Madrid vs Shakhtar Donetsk ora: 15:00 ET

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 243-225-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 37-20-1 sulle previsioni della Premier League per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Per il Real Madrid contro Shakhtar Donetsk, Eimer sceglie entrambe le squadre per segnare per un pagamento di -105. L’esperto sa che il Real Madrid è il grande favorito in questa partita dato che si gioca sul campo di casa e che nelle prime due partite ha superato gli avversari per 5-0. Tuttavia, la squadra ucraina non è da sottovalutare, dato che ha superato 5-2 gli avversari nelle prime due partite di Champions League e ha perso solo una delle ultime sette partite in tutta la competizione.

L’esperto ritiene che la conoscenza dello Shakhtar di essere il perdente lo renda un avversario più formidabile e lo incoraggi a giocare un gioco più aggressivo.

“Sanno che il mondo si aspetta che vengano schiacciati dal Real Madrid, quindi giocheranno il loro stile e cercheranno gol più e più volte”, ha detto Eimer a SportsLine. “Non credo che abbiano la forma per tirare fuori la vittoria qui, ma si divertiranno e giocheranno una palla veloce e aggressiva per tutti i 90 minuti qui”.

