Real Madrid vs Manchester City: streaming live di Champions League, canale TV, guardare online, pronostici, quote

Con un posto per la finale di Champions League già prenotato, il secondo sarà deciso mercoledì quando il Real Madrid ospiterà il Manchester City nella semifinale di ritorno nella capitale spagnola. Il City ha vinto l’andata della scorsa settimana, 4-3, in una classica UCL di tutti i tempi, ma il pareggio è tutt’altro che deciso grazie alla doppietta di Karim Benzema. Una vittoria con un gol per i Los Blancos significa tempi supplementari, mentre tutto ciò di cui il City ha bisogno è un pareggio o una vittoria per raggiungere le finali consecutive. Il Liverpool attende il vincitore.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : mercoledì 4 maggio | Tempo : 15:00 ET

: mercoledì 4 maggio | : 15:00 ET Posizione : Stadio Santiago Bernabeu — Madrid, Spagna

: Stadio Santiago Bernabeu — Madrid, Spagna TV: CBS | Trasmissione in diretta: Sommo+

CBS | Sommo+ Probabilità: Real Madrid +215; Disegna +285; Città +111 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Vero: Un duro colpo per il Real sembrava certo, visto che David Alaba era stato escluso da Carlo Ancelotti, ma in realtà era nella rosa che la squadra aveva annunciato per la partita. Il difensore centrale della stella è stato enorme per la squadra poiché è riuscita a vincere comodamente la Liga, ma se non può andare, significa che probabilmente vedremo Eder Militao e Nacho iniziare in difesa. Ma la sua inclusione nella lista della rosa significa che c’è una possibilità che possa giocare, e i fan del Real sperano di avere la loro coppia di difensore centrale per questo.

Città dell’uomo: La grande domanda per il City è se Kyle Walker può giocare. Il terzino inglese non ha giocato all’andata, con John Stones all’inizio, ma il veterano si è infortunato nel primo tempo. In quel momento è entrato Fernandinho, con il centrocampista fuori posto. Ha fornito un assist ma è stato anche bruciato da Vinicius Jr., quindi avere Walker sarà importante per la profondità della squadra. Inoltre, recuperano anche Joao Cancelo dalla squalifica, dando a Pep Guardiola le opzioni di terzino destro.

Predizione

Phil Foden e Kevin de Bruyne segnano gol in casa mandando il City a Parigi. Scegliere: Manchester City 2, Real Madrid 2