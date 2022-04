Real Madrid vs Chelsea: live streaming Champions League, canale TV, come guardare online, pronostico, notizie, quote

Martedì è in programma il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Real Madrid e Chelsea. I Blancos mantengono il vantaggio dopo l’enfatica vittoria per 3-1 allo Stamford Bridge la scorsa settimana, con l’attaccante superstar Karim Benzema che ha prodotto la sua seconda tripletta nelle ultime due partite della UCL. Basterà una sconfitta di un solo gol al Real per tornare in semifinale, mentre i campioni in carica dovranno vincere di due gol solo per forzare i tempi supplementari. Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data : Martedì 12 aprile | Tempo : 12 aprile 2022

: Martedì 12 aprile | : 12 aprile 2022 Posizione : Stadio Santiago Bernabeu — Madrid, Spagna

: Stadio Santiago Bernabeu — Madrid, Spagna TV e live streaming: CBS e Paramount+

CBS e Paramount+ Probabilità: Real Madrid +140; Pesca +245; Chelsea +190 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Real Madrid: L’ex Chelsea Eden Hazard resta fuori a causa della fessura del perone. Ma la grande assenza è quella del difensore centrale Eder Militao. Ha preso un giallo all’andata, con conseguente squalifica per accumulo di cartellini. Di conseguenza, aspettati di vedere Nacho accanto a David Alaba.

Chelsea: Ancora una volta, i Blues sono in forma a parte la lunga assenza di Ben Chilwell a causa della rottura del legamento crociato. La grande decisione che si profila per Thomas Tuchel è come impostare la sua squadra in attacco. Negli ultimi tempi hanno usato a malapena Romelu Lukaku, ma avere il belga al centro potrebbe dare loro un’ancora di salvezza nel pareggio. Sarà una formazione offensiva, ma dovremo vedere come attaccare. Christian Pulisic ha segnato al Real la scorsa stagione in semifinale.

Predizione

Con tutto lo slancio, il Real ha messo via il Chelsea con Benzema che ha segnato di nuovo. Scegliere: Real Madrid 2, Chelsea 1