Ravvivate la cameretta dei vostri bambini con questo tappeto di H&M Home.

Più di uno di noi ha detto almeno una volta che la camera da letto dei nostri figli, o la loro sala giochi, è o sembra essere “un porcile”. E si sa, soprattutto quando ci sono bambini di mezzo, che a volte, se non puoi batterli, è meglio unirti a loro. Pertanto, se la stanza sarà un vero caos e girovagare in essa è come farlo nella giungla, che almeno sia con stile.

Inoltre, oltre a optare per peluche, quadri, figure o elementi decorativi con motivi animali, a tema naturale o con elementi della giungla, puoi anche rendere il pavimento selvaggio, non solo perché è pieno di cose, ma perché ha un tappeto di H&M Home che sicuramente ti piacerà e i tuoi figli, non appena lo vedranno nella loro stanza, ancora di più.

Il tappeto di H&M Home che ha bisogno del “porcile” dei tuoi figli

Stiamo parlando del tappeto per bambini Leopard Brights, che utilizza toni tenui e moderni per dare un tocco divertente e molto stiloso allo spazio per bambini. Realizzato con la tecnica del taglio e del loop per aggiungere profondità e texture agli elementi di design, è realizzato al 100% in poliestere, materiale con cui massimizzare la morbidezza e la durata dello stesso.

Questo tappeto, oltre ad essere così bello che vorrai metterlo in tutte le stanze della tua casa, è la scelta perfetta per resistere a tutti i momenti di gioco dei più piccoli di casa. Con una base color crema, ha una stampa multicolore in cui non manca il mostarda, il corallo, il turchese, il grigio, il rosa o il verde, e le sue dimensioni sono 100 cm di larghezza x 150 cm di lunghezza.

La divertente stampa multicolore del tappeto “Leopard Brights” darà un tocco di stile alla stanza

Questo tappeto, attualmente al prezzo di 149 euro, è quello di cui hai bisogno per dare quel tocco in più alla stanza dei tuoi figli senza perdere l’essenza infantile e la magia che solitamente hanno questi spazi per i bambini. Si consiglia di utilizzare un tappetino antiscivolo, poiché questo aiuterà a prevenire scivolamenti e a mantenere il tappeto sempre in posizione.

Riguardo alla sua cura, il produttore indica che è normale che alcune fibre si perdano e altre si sgancino. In questo secondo caso, consigliano di non tirarle, ma di tagliarle con delle forbici. Per la pulizia, si consiglia di utilizzare un aspirapolvere a suzione, poiché le spazzole rotanti potrebbero danneggiarlo. Inoltre, si consiglia anche di arrotolare il tappeto per 24 ore di tanto in tanto per ridurre l’effetto arricciatura.

Un altro consiglio per una buona manutenzione è ruotarlo regolarmente, in modo da garantire un’usura uniforme. Per quanto riguarda le piccole macchie, queste devono essere asciugate il più velocemente possibile con un panno bianco pulito e asciutto, evitando di strofinare, poiché potrebbe danneggiare il tessuto. Piccole cure per garantire la sua durata e assicurarsi che sia sempre perfetto.

Questo tappeto, una delle novità delle ultime settimane di H&M Home, non sta passando inosservato tra i clienti, specialmente tra quelli del negozio online, poiché attualmente non è disponibile nei negozi fisici. Tra le cose che più vengono evidenziate da coloro che l’hanno acquistato c’è la sua qualità, il suo colore “soffice, bello e divertente” o come si abbina bene ai vari stili decorativi.