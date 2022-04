Raquel del Rosario parla della scoliosi che soffre da quando aveva 16 anni

Rachele del Rosarioil cantante di Il sogno di Morfeolo ha confessato lo Yoga è fantastico per luialla malattia che è stata rilevata quando ero un adolescente.

Da quando l’artista ha deciso di ritirarsi dalla musica ed è andata a vivere negli Stati Uniti, la usa social media per tenere aggiornato suoi seguaci di tutto ciò che gli accade.

Uno spavento e alcune cicatrici

A settembre 2019, la cantante ha raccontato in un lungo testo sul suo blog, sulla rivista ELLE, che suo figlio maggioreLeo ce l’ha autismo.

Due anni dopo, in un post su Instagram, le Canarie lo hanno spiegato suo figlio Mael aveva subito un attacco da parte di un Puma nella sua casa in California mentre si recava in giardino a raccogliere frutta. Fortunatamente, tutto era un grande spavento e in poche cicatrici.

3 giorni fa, l’ex cantante di El Sueño de Morfeo è tornato a parlare sui social network per raccontare una storia molto personale: “Quando avevo 16 anni, Mi è stata diagnosticata una doppia scoliosi e come unica soluzione mi hanno suggerito un’operazione in cui fissare l’intera colonna con pezzi di metallo. me ne hanno regalato uno data di intervento rapido dal momento che il medico lo considerava qualcosa di urgente”, ha esordito la cantante. Vedi anche: Diplopia: qual è l'alterazione alla vista che subisce Marc Márquez

seconda opinione

Fortunatamente per lui, i suoi genitori, José Francisco e María Teresa, non erano soddisfatti di questa opzione: “I miei genitori hanno deciso chiedere un secondo parere e siamo andati a Madrid. Lì un gruppo di medici che ricordo con grande affetto mi disse che ero al limite e che, se le curvature non andassero oltre, tale operazione non sarebbe necessaria“, hanno spiegato al cantante nella capitale.

Alla fine, i medici le dissero che poteva condurre “una vita normale, rimanere incinta ed essere madre”. Qualcosa a cui allora non dava importanza ma ora, 23 anni dopo, ha ammesso quanto sia essenziale: “Oggi capisco l’importanza della salute della colonna vertebrale, del nostro centro e del nostro supporto. Attraverso la nostra spina dorsale si incontrano i punti energetici del corpo dalla base alla testa.

Il testo della cantante si è concluso con un segno di gratitudine: “Ringrazio nell’anima i miei genitori per aver ascoltato il loro istinto e aver chiesto un altro parere, e anche a quella persona che dieci anni fa mi ha “costretto” ad entrare in quel corso di yoga. (Vorrei che fosse stato prima), “Raquel del Rosario ha condannato su Instagram. Vedi anche: Studenti preparati per professioni con un futuro: estetica e immagine personale

10 anni senza fermarsi

Nel ‘post’ ha anche colto l’occasione per confessarsi l’origine della sua passione per lo yoga: “Dieci anni fa, in un periodo strano e di transizione della mia vita, un conoscente mi colse di sorpresa una lezione di yoga. Non mi ero mai esercitato prima in vita mia”, ha confessato la cantante.

Sebbene inizialmente avesse rifiutato, lo ha affermato ha finito per piacergli: “Quando sono arrivato in studio mi sono inventato diverse scuse per non entrare, ma alla fine è riuscito a convincermi. Durante la lezione volevo solo che finisse le “torture” per poter uscire di lì al più presto Ma una volta fuori, la sensazione fisica era così incredibile, quella stessa settimana ho cercato uno studio vicino a casa e mi sono iscritto”.