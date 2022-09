Rapporto sullo stato di avanzamento del PSG: Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar partono alla grande sotto Christophe Galtier

Vittoria per 1-0 in trasferta del Paris Saint-Germain Olimpico Lione domenica in Ligue 1 manda i campioni di Francia nella pausa internazionale di settembre in una posizione di comando. A parte il pareggio in casa contro l’AS Monaco a Le Championnat, è stato un ottimo inizio di stagione 2022-23 con 10 vittorie su 11 partite in tutte le competizioni in una campagna finora imbattuta.

PSG sono in cima alla classifica nazionale e guidano il loro girone di UEFA Champions League insieme all’SL Benfica con un titolo Trophee des Champions già assicurato all’inizio di questa stagione. Christophe Galtier ha NeymarKylian Mbappé e Lionel Messi producendo la loro migliore forma collettiva dall’arrivo dell’argentino nell’estate del 2021.

La cosa spaventosa è che, nonostante l’inizio forte, ci sono margini di miglioramento. Il consigliere sportivo Luis Campos non è stato soddisfatto dall’ultima finestra di mercato con cui quello dell’Inter Milano Skriniar un obiettivo chiave che non è stato acquisito. Anche la difesa non è ancora a tenuta stagna con almeno un gol segnato in cinque diverse occasioni in tutte le competizioni, inclusi entrambi gli scontri continentali finora.

Tuttavia, rispetto alla scorsa stagione sotto Maurizio Pochettino, Galtier sta facendo luce su alcune delle lotte dell’argentino e il PSG è ora pronto a concludere alla grande l’azione del club in vista della Coppa del Mondo FIFA di fine anno. Neymar, Mbappe e Messi sembrano particolarmente brillanti in vista dell’evento ospitato dal Qatar con già 33 gol tra di loro.

I Parisiens potrebbero non aver giocato al meglio in tutte le partite di questa campagna, ma hanno un aspetto nettamente diverso e molto più convincente rispetto agli anni precedenti. L’imminente doppietta con il Benfica nel Gruppo H dell’UCL promette di essere significativo in termini di ambizioni europee del club della capitale francese.

Guardando un po’ più da vicino alcuni dei piccoli negativi e il record della Ligue 1 del PSG si legge solo due punti persi con Lione e Lilla L’OSC battuto in trasferta con il Monaco pareggio non nuoce alle speranze di una stagione invincibile. Quella vittoria in trasferta all’OL e una vittoria casalinga contro lo Stade Brestois 29 sono state entrambe dovute a un gol arrivato dall’inizio dell’azione di Champions League a un ritmo serrato.

L’unico aspetto negativo che sta veramente in piedi a questo punto è il fatto che la rosa di Galtier è un po’ magra in alcune aree con la difesa centrale una preoccupazione particolare ora che Presnel Kimpembe è fuori. Il Francia di recente la nazionale ha subito un infortunio che ora fa il capitano Marquinhos e un resuscitato Sergio Ramos indispensabile e richiede Danilo Pereira fare un passo indietro dal centrocampo.

“Non sono soddisfatto al 100% degli affari di questa estate”, ha detto Campos a RMC Sport la scorsa settimana. “Non è stato solo Skriniar, abbiamo negoziato anche per altri difensori. Tuttavia, non siamo riusciti a ingaggiarli e quindi ci manca un pezzo che serviva. Raggiungere la perfezione è difficile, ma siamo sempre desiderosi di avvicinarci il più possibile. “

Se perdere Skriniar o un altro difensore è stata una battuta d’arresto, Campos può guardare al successo iniziale di cui gode Vitina a centrocampo con grande soddisfazione. Il Portogallo International è stato probabilmente il nuovo arrivo più convincente al Parc des Princes finora e si è inserito perfettamente insieme Marco Verretti.

Forse la cosa più eloquente sul doppio di Galtier e Campos impatto finora a Parigi è che il francese sta in gran parte riuscendo con più o meno lo stesso XI di partenza del predecessore Pochettino ad eccezione di Vitinha. In caso contrario, Galtier ha aiutato a ottenere una buona forma da Neymar e Messi mentre ringiovaniva Ramos, cosa che sembrava impossibile per gran parte della scorsa stagione.

Non è stato perfetto e ci sono stati ostacoli sulla strada come la gelida relazione di Neymar e Mbappe in campo all’inizio della campagna e i commenti di Galtier sul PSG che viaggiava con un aereo privato suscitando un po’ di controversia interna. Tuttavia, è relativamente modesto rispetto a ciò che abbiamo visto negli anni passati e la coerenza è un cambiamento positivo.

La metà di ottobre sembra essere la parte più importante di questa stagione finora con l’incontro casalingo con il Benfica seguito da Le Classique contro gli acerrimi rivali dell’Olympique de Marseille in casa, che al momento è uno dei primi due match. Dopo quei due scontri, dovremmo avere un’idea migliore di dove potrebbe essere diretta questa squadra del PSG sotto Galtier dopo la Coppa del Mondo.