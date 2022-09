Rangers vs. Napoli riprogrammato per mancanza di risorse di sicurezza dopo la morte della regina Elisabetta II

La partita della fase a gironi di Champions League tra Rangers e Napoli, originariamente prevista per martedì, è stata riprogrammata a mercoledì alle 15:00 ET, ha annunciato la UEFA. La partita è stata spostata a causa delle limitate risorse della polizia in Scozia per gli eventi che circondano il lutto della regina Elisabetta II, che è deceduto giovedì pomeriggio a 96.

A seguito della morte della regina, c’è ora un periodo ufficiale di lutto nazionale nel paese così come nelle altre 14 nazioni in cui era la sovrana sovrana.

Rinviata anche la partita di UEFA Youth League tra le due squadre. A causa del cambio di data, i tifosi in trasferta non saranno ammessi alle partite e anche i tifosi dei Rangers non potranno assistere alla trasferta di Napoli.

Il National Police Chiefs’ Council (NPCC) della Gran Bretagna ha affermato che si trattava di una situazione unica.

“A seguito delle decisioni della Premier League e dell’EFL di annullare le partite di questo fine settimana, lavoreremo con i club di calcio per cercare di garantire che… le partite possano svolgersi in sicurezza se bilanciate con l’obbligo di supportare gli eventi nazionali e di svolgere attività quotidiane polizia diurna”, ha detto un portavoce dell’NPCC.

I Rangers cercheranno di riprendersi dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Ajax per dare il via alla loro campagna di Champions League, mentre il Napoli può prendere il controllo del girone con un’altra vittoria. La doppietta e l’assist di Piotr Zielinski hanno aiutato la squadra a vincere 4-1 sul Liverpool.

