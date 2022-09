Rangers vs. Napoli quote, scelte, come guardare, live streaming: 14 settembre 2022 pronostici UEFA Champions League

I Rangers e il Napoli si affronteranno mercoledì all’Ibrox Stadium nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022 su Paramount+. Il Napoli entra nello scontro di mercoledì pieno di fiducia dopo aver vinto tre partite consecutive in tutte le competizioni, inclusa la vittoria per 4-1 sul Liverpool mercoledì scorso. I Rangers, nel frattempo, hanno subito un’umiliante sconfitta per 4-0 contro l’Ajax nella loro gara di apertura della Champions League. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Rangers vs. Napoli di Caesars Sportsbook elencano il Napoli come il favorito di -124 (rischiando $ 124 per vincere $ 100) sulla linea di denaro dei 90 minuti, con i Rangers lo sfavorito di +325. Un pareggio ha un prezzo di +280 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Rangers vs. Napoli

Data Rangers-Napoli: mercoledì 14 settembre

Orario Rangers vs. Napoli: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Napoli-Rangers

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Roger Gonzalez. Gonzalez è uno scrittore pluripremiato che ha coperto il calcio professionistico dall’Europa al Sud America. Gonzalez ha iniziato la sua carriera di scrittore di calcio professionista mentre era al college alla Virginia Tech, scrivendo per Goal.com. Ha anche coperto la Copa America, la Champions League, la Copa Libertadores e molto altro. Dal 2015 è il principale scrittore di calcio per CBS Sports.

Per Rangers vs. Napoli, Gonzalez sostiene il Napoli per vincere con una quota di -124. I Rangers stanno vacillando dopo aver subito una battuta d’arresto per 4-0 contro l’Ajax nella gara di apertura della UEFA Champions League. I Rangers hanno ora perso due partite consecutive con un punteggio di 4-0, il che non fa ben sperare contro una squadra del Napoli che attualmente è in cima alla classifica della Serie A italiana.

Il Napoli ha registrato quattro vittorie e due pareggi in sei partite di Serie A in questa stagione e mercoledì scorso sta uscendo da una vittoria dominante per 4-1 sul Liverpool. L’attacco offensivo del Napoli è guidato da Piotr Zielinski, che guida la squadra in gol (4) e assist (3) in Serie A. Ha anche segnato una doppietta nella vittoria contro il Liverpool.

“Il Napoli è una delle squadre più calde d’Europa, mentre i Rangers sono ghiacciati”, ha detto Gonzalez a SportsLine. “Il Napoli ha già dimostrato di poter vincere in posti difficili, ottenendo una vittoria in casa della Lazio il 3 settembre. Hanno vinto due delle tre trasferte della stagione e i Rangers vanno a segno dopo aver segnato quattro gol in ciascuna delle ultime due partite. .” Trasmetti la partita ora in streaming qui.

