Rafael Leao mostra il potenziale da superstar, ma Reece James brilla di più quando il Chelsea supera l’AC Milan

LONDRA — Rafael Leao rimbalza, sfumando a sinistra e poi a destra, tutte false partenze e scoppia nel nulla. Sa che prima o poi accenderà i booster. Quando lo fa ci sono pochi giocatori in campo che gli si stanno avvicinando. Forse solo uno.

Due anni fa Leao era un neofita precoce, estasiato dalla prospettiva di giocare con il vero Zlatan Ibrahimovic piuttosto che con la superstar virtuale che aveva ammirato sulla sua PlayStation. Stanotte si increspò di una corroborante arroganza che avrebbe potuto benissimo cogliere dal grand’uomo.

Il suo avversario per gran parte di questo gioco è stato Reece James, non uno che si ritrova secondo nei duelli più di una o due volte. Tuttavia l’attaccante portoghese aveva un sacco di armi per mettere alla prova il suo difensore: l’altezza per vincere le antenne, la raffica per portarlo lungo il fianco e i piedi veloci per superare. Ovviamente, James non veniva picchiato così spesso e comunque, si sarebbe fatto l’ultima risata.

Prima di allora, non ci sono state difficoltà di poco conto per James e i suoi compagni di squadra del Chelsea all’inizio. Mason Mount sembrava rimbalzare su Leao sfidando per una palla cinquanta e cinquanta a centrocampo. In quei primi scambi, il giovane sembrava giocare in avanti veloce mentre gli altri 21 giocatori erano bloccati in un replay al rallentatore.

Ogni volta che la palla arrivava a Leao, la Curva Sud itinerante increspava di anticipazione. Così ha fatto lui. Questa era la sua squadra e lui lo sapeva. Il problema è che il Chelsea si è piuttosto rapidamente adattato anche a questo, la loro soluzione è elegantemente semplice. Trattiene la palla dal talismano del Milan e c’era poco prezioso a preoccuparli. Sono stati aiutati in tal senso dal passaggio libero di Charles De Ketelaere al numero 10 ma in particolare dalla totale mancanza di slancio offensivo fornito da Sergino Dest e Rade Krunic dall’altra parte del campo.

Anche puntato su Leao, il Chelsea non è riuscito a trattenerlo del tutto. Allo scadere del primo tempo ha trovato una cucitura in cui entrare, in un lampo è stato attraverso il divario tra James e Trevoh Chalobah. L’intera difesa del Chelsea è crollata sul numero 17 ma la palla si è contorta a De Ketelaere. Avrebbe potuto fare di meglio che puntare dritto a Kepa Arrizabalaga, ma Krunic ha respinto l’occasione della notte alzando la palla su una rete quasi vuota.

Leao avrebbe potuto cambiare il gioco per la sua squadra in un altro giorno. Tra qualche anno, potrebbe aver bisogno solo di una o due corse in difesa per ridurla a brandelli. Questa volta, però, il solo fatto che il portoghese ei suoi compagni di squadra fossero così determinati a testare la destra del Chelsea sembrava alimentare James, che ha brillato in questa partita. Se il Milan fosse andato a prenderlo, avrebbe risposto più forte. L’uomo pericoloso che stava lasciando nel suo specchietto retrovisore non ha fatto nulla per convincerlo che non avrebbe dovuto andare avanti. Lo ha fatto con un effetto devastante anche prima del secondo tempo, vincendo una serie di calci di punizione in precedenza dal Fode Ballo Toure in difficoltà.

Il terzino sinistro in visita avrebbe faticato anche con un supporto adeguato ma nessuno è stato imminente. Quando un cross dalla sinistra è uscito per l’esterno del Chelsea, il suo avversario stasera era fermo appena dentro la propria metà campo, facendo quello che fanno gli attaccanti superstar e aspettando che la palla tornasse alla sua squadra. Invece, James ha avuto il tempo di scegliere il suo posto e lanciare un cross nel divario tra i difensori centrali del Milan. Pierre-Emerick Aubameyang sembra quasi essere colto di sorpresa quando la palla rimbalza su di lui e finisce in rete.

Si dovrebbe presumere che l’assenza di Leao dalla fascia difensiva, tenendo in alto l’attaccante più devastante del Milan, sia stata un’idea. Anche dopo il secondo non è mai tornato indietro. Se è così, Stefano Pioli ha commesso un errore significativo. Ancora una volta non c’era nessuno a breve distanza da James quando la palla è arrivata a Sterling sul bordo dell’area. Un semplice passaggio filtrante è stato accolto da uno sforzo fragoroso. Se Ciprian Tatarusanu ci avesse messo un guanto, avrebbe tirato fuori anche quello dalla rete.

Dopo settimane di dibattito sempre più interminabile sui meriti relativi di Trent Alexander-Arnold con la maglia dell’Inghilterra, ecco a ricordarci che anche le altre opzioni non sono certo fregature. In effetti, James potrebbe avere un caso da classificare insieme alla sua controparte del Liverpool all’apice della sua posizione a livello globale. Nell’ultimo anno, molto probabilmente è stato il migliore.

Il contrasto non avrebbe potuto essere più ampio con il principale contendente per l’USMNT. Se Gareth Southgate non è sicuro di cosa fare in Qatar il mese prossimo, potrebbe fare di peggio che scegliere Mount e Ben Chilwell, ordinando loro di ripetere il brutale esame su Dest che hanno effettuato stasera.

James, nel frattempo, ha la sensazione di un nome sulla scheda della sua squadra per la nazione così come per il club. Non c’è da stupirsi quando può superare a pieni voti prove avanzate come quella posta da Leao.