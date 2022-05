Quote Villarreal vs. Liverpool, come guardarle, live streaming: 3 maggio 2022 Scelte UEFA Champions League, migliori scommesse

di Villarreal La sorprendente corsa della UEFA Champions League 2022 rischia di finire questa settimana quando giocherà il ritorno della sua serie di semifinali contro Liverpool. La squadra inglese ha vinto 2-0 mercoledì scorso dopo che lo Yellow Submarine ha aperto le marcature con un autogol da cui non è riuscita a riprendersi. Il Villarreal è seguito da una deludente sconfitta nella Liga contro l’Alaves nella partita successiva, ma martedì ospiterà il Liverpool. Puoi vedere cosa succede nel loro prossimo incontro quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dall'Estadio de la Ceramica è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito di -145 (rischiare $ 145 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Villarreal contro Liverpool, con il Villarreal il perdente di +390. Un pareggio è +290 e l'over-under per i goal totali segnati è 2,5.

Come guardare Villarreal vs Liverpool

Data Villarreal-Liverpool: martedì 3 maggio

Orario di Villarreal vs. Liverpool: 15:00 ET

Streaming Villarreal-Liverpool: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Liverpool-Villarreal

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte tra Liverpool e Villarreal dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Liverpool vs Villarreal, Green sta sostenendo il Liverpool per vincere con una quota di -145. Tutta la pressione è sul Villarreal in una situazione da morire o morire per la squadra spagnola. I Reds hanno il lusso di sedersi e giocare in contropiede mentre le loro controparti spagnole lanceranno i corpi in avanti alla ricerca del gol. Il Liverpool detiene il vantaggio complessivo di 2-0 e non si sentirà costretto a giocare per molto più di un singolo gol, ma ha tutto il talento a sua disposizione per farlo ad un certo punto della partita.

Dopo la vittoria contro il Villarreal nella partita inversa, il Liverpool ha ottenuto una vittoria in Premier League contro il Newcastle in trasferta sabato dopo che Naby Keita ha segnato il suo primo gol da ottobre nell’1-0. I Reds sono imbattuti nelle ultime 12 partite e non hanno subito gol nelle ultime quattro. Durante quel periodo, il Liverpool ha sparato 76 tiri in totale, 20 dei quali contro il Villarreal nell’ultima partita. Il Villarreal ha tirato solo un tiro in quella partita precedente e semplicemente non sembra preparato a lanciare un’offerta sconvolta contro il Liverpool martedì.

“Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Fabinho, Thiago Alcântara e Mohamed Salah hanno tutti avuto una pausa [against Newcastle]quindi dovrebbero essere freschi per la gara di ritorno”, ha detto Green a SportsLine.[Manager Jurgen] Klopp dovrebbe andare con la stessa squadra che ha vinto contro il Villarreal la scorsa settimana quando le squadre si scontrano di nuovo a El Madrigal martedì”.

