Quote Rangers vs. RB Leipzig, live streaming, come guardare: pronostico semifinale UEFA Europa League 2022 per il 5 maggio

lato tedesco RB Lipsia guida la squadra scozzese Rangers 1-0 complessivamente in vista del ritorno della semifinale di UEFA Europa League 2022 giovedì. Ma il club emergente dovrà entrare in un ambiente ostile contro uno dei club più antichi e supportati in Europa per guadagnare un posto in finale. Entrambe le squadre hanno il potenziale per guadagnare un’offerta per la Champions League giocando in campionato, ma questa è la via più diretta verso l’UCL per entrambe. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Ibrox Stadium di Glasgow è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca l’RB Leipzig come il favorito di +104 (rischiando $ 100 per vincere $ 104) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Rangers vs. RB Leipzig, con i Rangers lo sfavorito di +255. Un pareggio ha un prezzo di +245 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di giovedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di giovedì, devi vedere le scelte dei Rangers e dell’RB Leipzig dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per RB Leipzig vs. Rangers, Eimer sostiene i Rangers a segnare per primi per un pagamento di +135. Fondato nel marzo del 1872, il club ha appena celebrato il suo 150° anniversario e una base di fan già rabbiosa dovrebbe essere energizzata dopo un pareggio per 1-1 contro il rivale dell’Old Firm Celtic in una partita in cui è stato considerato un pesante perdente lo scorso fine settimana.

I Rangers hanno già delineato un progetto abbastanza chiaro per utilizzare l’Ibrox Stadium a proprio vantaggio durante il match dei quarti di finale contro il Braga. È entrato nella gara di ritorno sotto 1-0 e ha assolutamente battuto il Braga in casa, battendo gli ospiti 31-6 sulla rotta verso una vittoria per 3-1 che gli ha dato una vittoria complessiva per 3-2.

James Tavernier ha segnato nel secondo minuto di quella partita per i Rangers per dare fuoco a Ibrox e l’energia da quel momento in avanti ha giocato un ruolo enorme nella vittoria in rimonta. Cerca i Rangers per essere ansiosi di segnare di nuovo in anticipo per pareggiare il punteggio con l’RB Lipsia e usare la folla per esercitare pressione sulla squadra tedesca.

