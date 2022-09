Quote Marsiglia vs. Eintracht Francoforte, scelte, come guardare: 13 settembre 2022 pronostici UEFA Champions League

L’Olympique de Marseille ospiterà l’Eintracht Frankfurt mentre entrambi i club cercheranno di cambiare le sorti nella UEFA Champions League 2022 martedì su Paramount+. Entrambe le squadre sono state escluse nelle partite di apertura del torneo, con il Marsiglia che ha perso 2-0 contro il Tottenham e il Francoforte ha perso 3-0 contro lo Sporting CP. La squadra di casa sta giocando bene in Ligue 1 e lotta per superare il Paris Saint-Germain al primo posto in classifica. Il Francoforte si trova al centro della classifica della Bundesliga dopo aver avuto una campagna incoerente finora. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti in streaming questo incontro su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo Stade Velodrome di Marsiglia, in Francia, è fissato per le 15:00 ET di martedì. Le ultime quote Marsiglia vs Eintracht Francoforte dal Caesars Sportsbook elencano Marsiglia come il favorito di -109 (rischiando $ 109 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi di 90 minuti, con Eintracht come sfavorito di +300. Un pareggio ha un prezzo di +255 e l’over-under per i gol è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium MUST-HAVE.

Come guardare Marsiglia vs Eintracht Francoforte

Data Marsiglia vs Eintracht Francoforte: martedì 13 settembre

Marsiglia vs Eintracht Francoforte ora: 15:00 ET

Marsiglia vs Eintracht Francoforte in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Marsiglia-Eintracht Francoforte

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’addetto al calcio di SportsLine Roger Gonzalez. Gonzalez è uno scrittore pluripremiato che ha coperto il calcio professionistico dall’Europa al Sud America. Gonzalez ha iniziato la sua carriera di scrittore di calcio professionista mentre era al college alla Virginia Tech, scrivendo per Goal.com. Ha anche coperto la Copa America, la Champions League, la Copa Libertadores e molto altro. Dal 2015 è il principale scrittore di calcio per CBS Sports.

Per Marsiglia vs Eintracht Francoforte, Gonzalez sceglie entrambe le squadre per segnare per un pagamento di -130. Nonostante la sconfitta contro il Tottenham la scorsa settimana, il Marsiglia dovrebbe entrare in partita con maggiore sicurezza grazie alla vittoria in campionato nel fine settimana. Il Francoforte, d’altra parte, giocherà probabilmente una partita più disperata dopo aver perso 1-0 nel fine settimana contro il Wolfsburg e non aver registrato un solo tiro in porta. Dal momento che un pareggio non aiuterà nessuna delle due squadre a migliorare la propria posizione nella fase a gironi, entrambe dovrebbero essere più affamate di trovare il fondo della rete e ottenere un sano vantaggio.

“Un pareggio non fa nulla, e mi aspetto una partita aperta in cui entrambi i club ci provano davvero”, ha detto Gonzalez a SportsLine. “Di conseguenza, entrambi trovano la rete in una relazione aggressiva avanti e indietro”.

