Quote Liverpool-Villarreal, come guardarle, live streaming: 27 aprile 2022 Scelte UEFA Champions League, migliori scommesse

Villarreal ha scioccato il mondo del calcio quando è emerso vittorioso nei quarti di finale di UEFA Champions League del 2022 contro il Bayern Monaco. Ora, è fuori dalla padella e nel fuoco nelle semifinali dell’UCL contro a Liverpool squadra che sta andando in alto dopo tre vittorie consecutive. Arnaut Groeneveld ha segnato due partite iniziali nell’ultima partita di campionato del Villarreal venerdì scorso e mercoledì cercherà il suo settimo gol in Champions League contro i Reds. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio da Anfield a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito a -355 (rischiare $ 355 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Villarreal contro Liverpool, con il Villarreal il perdente di +1000. Un pareggio è +460 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Liverpool vs Villarreal

Data Liverpool-Villarreal: mercoledì 27 aprile

Liverpool vs. Villarreal time: 15:00 ET

Streaming Liverpool-Villarreal: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Villarreal-Liverpool

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte tra Liverpool e Villarreal dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Liverpool vs Villarreal, Green sta sostenendo il Liverpool per vincere a zero con una quota di +107. Ciò significa che sta scegliendo il Liverpool per vincere in modo da escludere. I Reds dovrebbero sicuramente sentire che è alla loro portata considerando che stanno tornando inviolate vittorie consecutive contro Manchester United ed Everton nella Premier League inglese. In vista di mercoledì, il Villarreal ha concesso il terzo maggior numero di tiri in porta in Champions League (46), mentre il Liverpool ha dovuto fare i conti con il nono a quota 25.

Il Liverpool riceve molta attenzione per i suoi talentuosi attaccanti, ma il centrocampista difensivo Fabinho è stato uno dei migliori difensori di tutta la Champions League. Il brasiliano ha il quinto maggior numero di contrasti nella competizione ed è al nono posto tra tutti i giocatori in contrasti più intercettazioni. In attacco, il collega brasiliano Roberto Firmino ha cinque gol da completare insieme agli otto di Mohamed Salah, e il Liverpool dovrebbe essere in grado di fare pressione da tutte le parti per iniziare velocemente l’andata della semifinale.

“Il Liverpool ha una squadra numerosa e al momento non ha problemi di infortuni degni di nota”, ha detto Green a SportsLine. “L’attaccante Roberto Firmino ha saltato la vittoria per 2-0 contro l’Everton per un lieve infortunio al piede, ma dovrebbe tornare presto e nessun altro giocatore sarà messo da parte. Questo fa ben sperare per un’intensa corsa verso la stagione”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo e molto altro ancora.