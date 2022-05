Quote Liverpool-Real Madrid, come guardarle, live streaming, data: le migliori scelte della finale di UEFA Champions League 2022

La nuova generazione della rivalità tra Liverpool e Real Madrid è finalmente arrivato e una squadra sarà incoronata nella finale di UEFA Champions League 2022 sabato 28 maggio. Entrambe le squadre stanno ottenendo vittorie in semifinale, con il Liverpool che ha sconfitto il Villareal 5-2, mentre i Los Blancos hanno recuperato per 3-1 Manchester City. Entrambe le squadre avranno in mente la loro ultima finale di UEFA Champions League, una partita che il Real Madrid ha vinto 3-1 nel 2018. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

La partita inizierà alle 15:00 ET e Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito -101 (rischiando $ 101 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Real Madrid. Il perdente, il Real Madrid, è di +260, mentre un pareggio regolamentare ha un prezzo di +270. L’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora.

Come guardare Liverpool vs. Real Madrid

Data Liverpool-Real Madrid: sabato 28 maggio

Liverpool vs Real Madrid ora: 15:00 ET

Streaming Liverpool-Real Madrid: Paramount+

Scelte di UEFA Europa League per Real Madrid-Liverpool

Prima di sintonizzarti sulla partita, devi vedere le scelte della finale di Champions League dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 81-61 nelle sue ultime 142 scelte di calcio, restituendo oltre $ 2.500 per $ 100 scommettitori.

Per Real Madrid vs Liverpool, Sutton sta sostenendo oltre 2,5 gol segnati per una vincita di -140. Con due degli attacchi più letali d’Europa che si scontrano, sarebbe uno shock se si trattasse di un affare a basso punteggio.

Pallone d’Oro speranzoso Karim Benzema ha segnato 20 gol nelle ultime 15 presenze con il Real Madrid, segnando anche in una partita quando ha sostituito al 60 ‘. Dall’altra parte del campo, Sadio Mane e Luis Diaz sono stati roventi per i Reds e sono uno dei motivi principali per cui la squadra ha segnato sei gol nelle ultime tre partite che hanno portato alla grande resa dei conti con il Madrid.

Una chiave in questo incontro sarà quale squadra può bloccare le cose nel secondo tempo. Le squadre hanno segnato quattro gol nel secondo tempo nella finale dell’UCL 2018, quindi non sarà una sorpresa se entrambe le squadre punteranno alla spettacolarità del secondo tempo nella finale di UEFA Champions League 2022.

