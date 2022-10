Quote Inter-Viktoria Plzen, come guardarle, live streaming: scelte UEFA Champions League 2022 per il 26 ottobre

L’Inter può timbrare il biglietto per gli ottavi di finale della UEFA Champions League 2022-23 quando ospiterà il Viktoria Plzen Wednesday su Paramount+. La potenza italiana è a tre punti di vantaggio dal Barcellona in classifica e ha il record di testa a testa contro di loro, quindi dovrebbe essere infiammata per conquistare un avversario che ha lottato in questa competizione. Il Viktoria Plzen è il primo nella classifica della First League ceca, ma non ha ancora segnato un punto nella classifica della Champions League 2022 ed è stato battuto 16-3. Puoi trasmettere la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dallo stadio San Siro di Milano, in Italia, è fissato per le 12:45 ET. Le ultime quote di Inter vs Viktoria Plzen da Caesars Sportsbook elencano l'Inter come favorita di -800 (rischiare $ 800 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti, con Plzen i +2200 sfavoriti. Un pareggio ha un prezzo di +675 e l'over/under per i goal totali segnati è 3,5.

Data Inter vs Viktoria Plzen: mercoledì 26 ottobre
Inter vs Viktoria Plzen tempo: 12:45 ET

Come guardare Inter vs Viktoria Plzen

Data Inter vs Viktoria Plzen: mercoledì 26 ottobre

Inter vs Viktoria Plzen tempo: 12:45 ET

Inter vs Viktoria Plzen live streaming: Paramount+ (usa il codice promozionale UEFA22 per 30 giorni gratis)

Scelte UEFA Champions League per Viktoria Plzen-Inter

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Inter vs Viktoria Plzen, Green sostiene l’Inter Lautaro Martinez segnare un gol, che restituisce -105. Le occasioni dovrebbero esserci per il 25enne attaccante argentino.

Il Viktoria Plzen ha lottato molto in difesa in questa stagione di Champions League. Hanno subito 16 gol in quattro partite. Solo altre due squadre, Rangers e Ajax, hanno rinunciato ai gol a doppia cifra entrando nella quinta giornata.

Ciò rappresenta un’opportunità d’oro per Martinez, che ha recentemente illuminato i tabelloni segnapunti. Entra mercoledì con una serie di tre vittorie consecutive in tutte le competizioni. Ha trovato la rete l’ultima volta in Champions League, segnando a Barcellona. Ha segnato contro la Salernitana in Serie A italiana il 15 ottobre e sabato scorso ha segnato due gol nel match contro la Fiorentina.

Green osserva che il Viktoria Plzen non ha avuto successo difensivo in trasferta in Champions League, subendo finora un totale di 10 gol in due partite in trasferta. Crede che l’Inter abbia la potenza di fuoco per mettere a segno grandi numeri offensivi in ​​questo e Martinez probabilmente guiderà la carica.

