Quote Feyenoord vs. Marsiglia, come guardarle, live streaming: 28 aprile scelte della UEFA Conference League, pronostici

La stagione inaugurale della UEFA Conference League 2022 è arrivata alle ultime quattro squadre. Giovedì, il Feyenoord Rotterdam dei Paesi Bassi ospiterà il Marsiglia della Francia nell’andata delle semifinali. Entrambi i club sono vicini alla vetta dei rispettivi campionati nazionali, con il Marsiglia al secondo posto nella classifica della Ligue 1, mentre il Feyenoord è al terzo posto in Eredivisie. Il vincitore complessivo di questa semifinale affronterà il vincitore di Roma-Leicester City nella finale di UEFA Conference League 2022 il 25 maggio. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio di De Kuip a Rotterdam, Paesi Bassi, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Feyenoord come il favorito di +116 (rischiare $ 100 per vincere $ 116) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Marsiglia contro il Feyenoord, con il Marsiglia lo sfavorito di +215. Un pareggio ha un prezzo di +255 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di giovedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare Feyenoord contro Marsiglia

Data Marsiglia-Feyenoord: giovedì 28 aprile

Marsiglia vs. Feyenoord ora: 15:00 ET

Streaming Marsiglia-Feyenoord: Paramount+

Scelte della UEFA Europa Conference League per Feyenoord-Marsiglia

Prima di sintonizzarti sulla partita di giovedì, devi vedere le scelte Marsiglia-Feyenoord dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Feyenoord vs. Marsiglia, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare con una quota di -150. Il Marsiglia è terzo in Ligue 1 per gol segnati, quindi dovrebbe avere poche difficoltà a incrinare la difesa del Feyenoord. Tuttavia, anche il terzo difensivo del Marsiglia ha i suoi difetti e ha concesso più gol in due delle ultime tre partite. Inoltre, nelle ultime quattro partite UECL del club francese, entrambe le squadre hanno segnato in tre di esse.

Nel frattempo, il Feyenoord è una delle squadre più eccitanti da guardare al mondo e dà quasi quanto ottiene. Il club sembra sempre giocare in affari ad alto punteggio, avanti e indietro, indipendentemente dal fatto che le competizioni arrivino nel suo campionato nazionale o in quello europeo. Basta guardare i suoi recenti risultati UECL per vedere i tipi di partite in cui gioca il Feyenoord poiché entrambe le squadre hanno segnato in ciascuna delle ultime nove partite di Europa Conference League.

“[Feyenoord] è noto per attaccare sempre”, ha detto Eimer a SportsLine. “A loro non importa cosa c’è in gioco, hanno sempre il piede sul gas. E con giocatori come Guus Til, Luis Sinisterra e Bryan Linssen, questo ha senso. La loro migliore difesa è sempre stata un attacco potente. Sanno che subiscono, quindi il loro obiettivo è sempre quello di segnare di più”.

Come guardare, live streaming UEFA Europa Conference League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la partita su Paramount+. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Europa Conference League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo, gli originali Peak. e altro ancora.