Quote Ajax-Benfica, come guardarle, live streaming: 15 marzo 2022 UEFA Champions League scelte dalla top model

Aiace e Benfica martedì si affronterà nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Tutto a posto dopo l’andata dopo che le squadre si sono accontentate del pareggio per 2-2 a Lisbona. L’Ajax partecipa alla partita di martedì dopo aver vinto tre partite consecutive in tutte le competizioni, mentre il Benfica è imbattuto nelle ultime sette partite. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Amsterdam ArenA è fissato per le 16:00 ET. Caesars Sportsbook elenca l’Ajax come il favorito di -255 (rischiare $ 255 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Ajax contro Benfica, con il Benfica lo sfavorito di +625. Un pareggio ha un prezzo di +410 e l’over-under per i gol totali segnati è 3,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Scelte UEFA Champions League per Ajax-Benfica

Prima di sintonizzarti sullo scontro di Champions League di martedì, devi vedere le scelte Ajax vs Benfica dall’insider di SportsLine Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Ajax-Benfica, Eimer si aspetta che entrambe le squadre segnino con una quota di -185. L’Ajax è una delle squadre con il punteggio più alto in tutta Europa, avendo segnato due o più gol in 13 delle ultime 15 partite. L’Ajax ha registrato otto tiri in porta all’andata mantenendo il possesso palla per il 60% della partita. La squadra olandese è guidata dall’attaccante Sebastian Hallerche ha segnato 11 gol in Champions League in questa stagione.

Il Benfica, nel frattempo, ha segnato almeno un gol nelle ultime 14 partite in tutte le competizioni. Gli Eagles hanno segnato 17 tiri nella prima partita contro l’Ajax e saranno fiduciosi di poter trovare il fondo della rete contro una difesa che ha rinunciato a otto gol nelle ultime cinque uscite.

“L’Ajax ha subito più gol nelle ultime tre partite di campionato rispetto alle precedenti 20 partite”, ha detto Eimer a SportsLine. “Anche se questa squadra non ha problemi a segnare, avrà difficoltà a portare la porta inviolata a una squadra del Benfica che ha segnato in 19 delle ultime 20 partite in tutte le competizioni”.

