Quindi puoi convertire le note vocali in testo, se non vuoi ricevere audio (o podcast dagli amici)

WhatsApp continua a guadagnare terreno e le statistiche lo confermano: il app di messaggistica mobile leader ha raggiunto nel 2020 il 2 miliardi di utenti patrimoni mensili in tutto il mondo. Il pandemia di covid e il confinamento, ha contribuito, è vero. Tuttavia, ce n’è uno tendenza che ha una ragione d’essere molto più semplice: per mera comfortne vengono inviati sempre di più Audio. E, inoltre, quale è più lungo, come se fosse un podcast. Il tecnologia è un passo avanti e ne ha già uno soluzione: così puoi convertire il note vocali un testo. E senza la necessità di installare un’altra ‘app’.

Per diventare un applicazione fuoristrada e vai oltre la messaggistica istantanea, Obiettivo sviluppare funzionalità e applicare notizia periodicamente. In questo senso permette già di fare acquisti nel suo mercato più importante.

Gli utenti suggeriscono miglioramenti e trucchi

Ma non tutto miglioramenti Provengono dall’azienda. Grazie a terzi e agli utenti stessi, ce ne sono infiniti trucchi Y Consigli per ottenere tutto il potenziale all'”app”. Da un lato, in questo modo puoi sapere con quale nome i tuoi contatti ti salvano. Fai attenzione, perché potresti avere una sorpresa.

Se invece ricevi molte note vocali e non vuoi ascoltarle perché non hai le cuffie a portata di mano o semplicemente perché non riesci a concepire questo modo di inviare messaggi, ora puoi trascrivere gli audio.

Un bot trascrive l’audio: “Alfred sta scrivendo…”

UN bot consente di trascrivere messaggi audio modo veloce ed esercitati a leggerli invece di ascoltarli. ‘Alfred il trascrittore’ è un programma per computer sviluppato da Shilo Magen che inserisce automaticamente le parole nelle note audio. Come? La redazione di EL PERIÓDICO lo ha messo in pratica e funziona. Prendi nota.

Il primo passo è aggiungere al tuo diario di contatti il numero +14156809230. aggiungilo con il Nome per favore, apri a nuova chat su WhatsApp e inoltra l’audio che vuoi trascrivere. Automaticamente, vedrai che Alfred fa il miracolo. In particolare, vedrai il messaggio ‘Alfred sta scrivendo…‘ (Alfred sta digitando) e in meno di un secondo riceverai una risposta con il testo in a ammirevole spagnolo. Anche con accenti Y segni di punteggiatura.

In questo modo potrai seguire qualsiasi conversazione senza dover ascoltare l’audio. Al momento, converte solo messaggi fino a 60 secondi. Quindi, se hai amici che fanno podcast, di’ loro di farlo nei capitoli. Ovviamente, tieni presente che condividerai e cederai Informazioni riservate con terzi, quindi attenzione.