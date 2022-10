Quindi puoi controllare se una stazione di servizio ti dà tutto il carburante per cui paghi

Il prezzo del carburante continua a scendere e il governo mantiene il 20 centesimi di sconto il litro di benzina e diesel. Tuttavia, il riempimento del serbatoio è ancora molto costoso e gli utenti misurano i propri movimenti per cercare di risparmiare il più possibile sul carburante e sfruttare al meglio ogni goccia di liquido.

Ma potresti anche assicurarti che la stazione di servizio includa tutto il carburante per cui paghi. E se è così, c’è un modo rapido per scoprirlo: chiedere una provetta omologata alla stazione di servizio. Tutti sono obbligati ad averne uno e, ovviamente, a fornirtelo. In caso contrario, segnalare la struttura.

La provetta è una borraccia con un grande collo, in cui indica esattamente dove si trovano i 10 litri. Al di sopra e al di sotto di questo segno ci sono le cifre in percentuale dell’eccesso o della mancanza di liquido. Il test, quindi, è semplice: prendi il tubo e metti la benzina. Dopodiché, aspetta un po’ che la schiuma si abbassi e controlla se la cifra sul dosatore è la stessa di quella sulla provetta.

Al massimo, può esserci una variazione inferiore o superiore allo 0,5%. Qualsiasi cosa entro questi margini sarà legale e indicherà che la stazione di servizio sta servendo la cifra corretta. In caso contrario, puoi denunciare il distributore di benzina, che dovrà pagare una grossa multa e potrebbe anche essere costretto a chiudere.

foche

Ma la verità è che i dosatori di solito sono ben calibrati, perché lo sono sigillato in fabbrica in modo che non possano essere manomessi. In altre parole, l’erogatore ha sigilli sui tre elementi principali: il flussometro, il generatore di impulsi e la scheda del computer. Pertanto, per far uscire meno carburante, devono essere aperti e manipolati. E richiuderli.

I distributori devono essere verificati annualmente da un ente a sua volta autorizzato dal ENAC – Ente Nazionale di Accreditamento– effettuare tali ispezioni. E dopo una riparazione, devi anche controllare la pompa.

Durante la verifica viene verificato lo stato di tutti i sigilli e di una serie di altre cose, oltre al quantità di carburante fornito dal dosatore, il cui errore non può in nessun caso superare lo 0,5% in volume -equivalente a mezzo litro ogni 100 litri-.