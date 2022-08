Quindi puoi attivare la modalità vacanza

Nonostante non sia una funzione nuova, visto che se ne parlava già quasi quattro anni fa, si tratta di una versione migliorata. WhatsApp riattiva il tuo ‘modalità vacanza‘ in modo che le persone che utilizzano questo social network per avere conversazioni di lavoro possano disconnettersi quest’estate, soprattutto se ci sono colleghi che non hanno ancora preso giorni di ferie, o sono già tornati, e con i quali condividono i gruppi.

L’azienda aveva già introdotto la cartella ‘archiviato‘ nella pagina delle chat, dove puoi salvare le conversazioni che non vuoi avere nel file Elenco principale.

Quando una conversazione è archiviata, non viene mostrata nell’elenco delle chat aperte, ma appare l’icona “Archiviata” nella parte superiore delle conversazioni. Se l’icona è selezionata, vengono visualizzate tutte le conversazioni che sono state archiviate. Cioè, le conversazioni sono nascoste, ma non vengono eliminate.

Pertanto, l’utente può dare priorità alle conversazioni Y evitare interruzioni di quelli che ritiene meno importanti, poiché disabilita anche le notifiche, come già spiegato su Twitter la scorsa estate.

Per utilizzare la modalità ‘vacanze’ e archiviare una conversazione, devi andare nella scheda che mostra tutte le conversazioni e tenere premuta quella che desideri archiviare. Nella parte superiore dello schermo vedrai l’opzione ‘archiviato‘, che è l’icona di un file con una freccia giù.

Per disarchiviarlo, nella scheda che mostra tutte le conversazioni puoi vedere, appena sopra, l’icona del file con la freccia in basso e e appena sopra l’elenco delle conversazioni aperte apparirà la stessa icona (il file con la freccia) accanto alla parola ‘Archiviati’, quando si fa clic su di essa appariranno tutte le conversazioni che sono state archiviate. Quindi devi solo tenere premuta la conversazione che desideri rimuovere dall’archivio.

C’è anche la possibilità di archiviare tutte le chat. Dal menu “Altre opzioni”, i tre punti in alto a destra, devi accedere a “Impostazioni” e selezionare “Chat”. Una volta lì, l’opzione ‘Archivia tutte le chat’.