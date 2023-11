Questo vino di Aldi conquisterà tutti

Se siete amanti del vino o siete alla ricerca di un buon vino bianco da abbinare ai vostri migliori piatti e preparazioni culinarie, abbiamo la soluzione per voi. Ecco il vino di Aldi in offerta al momento: sta già andando a ruba perché, oltre ad avere un prezzo quasi regalato, si tratta di un vino di alta qualità che diventerà uno dei vostri preferiti. Non lasciatevelo scappare!

Il miglior vino bianco è di Aldi ed è super conveniente

Quando si tratta di servire il nostro pranzo o la nostra cena, non può mai mancare un buon vino. Tra i tipi di vino disponibili sul mercato, il vino bianco si distingue sempre per essere l’abbinamento perfetto per i piatti di pesce o come aperitivo, quando abbiamo voglia di rilassarci e goderci una pausa dopo una lunga giornata.

Tra i vini bianchi più venduti attualmente da Aldi c’è il Vino bianco DOP Valdepeñas di Los Molinos. Un vino giovane, ottenuto da uve Airén e Verdejo, due dei vitigni più diffusi in Spagna (come indica il nome, il vino è prodotto a Valdepeñas). Combinando queste due uve si ottiene un vino fermo, con una buona struttura e intensità. Le uve vengono raccolte di notte, in modo da preservare le caratteristiche aromatiche del Verdejo a bassa temperatura. Anche la macerazione e la fermentazione avvengono a bassa temperatura, tra i 14 e i 16 º in serbatoi di acciaio inossidabile.

Per quanto riguarda le note di degustazione, questo vino bianco spicca per il suo colore, che ricorda il limone, con riflessi dorati. Al naso ricrea intensi aromi floreali, di finocchio, fieno e frutta. Il vino di Aldi è fresco e fruttato, con una marcata reminiscenza di buccia di pesca e frutta matura, per finire con un fondo tropicale. Il retrogusto fresco e fruttato riappare alla fine, rendendolo perfetto per essere servito come aperitivo, ma anche in abbinamento ai vostri piatti a base di pesce e frutti di mare. Ha una gradazione alcolica del 12% e si raccomanda di servirlo freddo tra gli 8 e i 10 gradi.

Se volete provare questo squisito vino bianco, lo troverete in tutti i supermercati Aldi e, anche se il suo prezzo è sempre intorno ai due euro, è ora in offerta a 1,69 euro.

