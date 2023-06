Questo top di Zara ispirato all’epoca greca batterà il record di vendite quest’estate

Sembra che con tanti giorni di pioggia di seguito, l’estate non arrivi mai. Ma non preoccuparti, arriverà. Prima o poi. Ma arriverà. Quindi, mentre arriva e non arriva, dovresti approfittare per preparare l’armadio con i tuoi migliori look estivi alla moda.

Noi in estate cerchiamo sempre capi versatili, è molto comune che, uscendo dal lavoro, si presenti un piano improvvisato con questo bel tempo e le ore di luce in più. Per questo, ci piace andare al lavoro comode, eleganti e fresche, e per questo motivo ci siamo innamorate di questa tuta lunga in stile ellenico di Zara.

Tuta lunga in stile ellenico di Zara

È più che normale che, non appena abbiamo visto questa tuta lunga in stile ellenico di Zara sul loro sito web, ce ne siamo innamorate a prima vista. Ed è bellissima ed elegante, ovunque la guardi. È una tuta anche molto versatile, puoi indossarla sia per il quotidiano con dei sandali bassi, persino con delle scarpe da ginnastica, o per un evento più formale con delle zeppe alte.

E non parliamo nemmeno del suo stile ellenico, perché come puoi vedere dalle due foto che ti abbiamo lasciato qui sopra, il design di questa tuta lunga di Zara è ispirato alla cultura greca. Quindi, sai, se quest’estate vuoi sembrare una vera dea greca nel mondo moderno, devi assolutamente includere nel tuo guardaroba questa tuta lunga in stile ellenico di Zara.

Ecco com’è la tuta lunga in stile ellenico di Zara

Per farti un’idea più chiara di cosa si intenda per “stile ellenico”, ti diremo che sono tutti quei capi, come nel caso di questa tuta di Zara, che brillano di un’eleganza e sofisticazione senza tempo, strettamente collegata alla storia e mitologia greca.

Come un buon capo di abbigliamento in stile greco, questa tuta lunga in stile ellenico di Zara è fluida, leggera e le sue gambe sono larghe, una caratteristica molto simile alle tuniche dell’epoca greca che, a loro volta, è perfetta per non sentire caldo in estate.

Per darti qualche ulteriore dettaglio su questa tuta lunga in stile ellenico di Zara, ti diremo anche che ha una lunghezza lunga, la sua vita è elastica per farti sentire comoda e, allo stesso tempo, la tuta ha più fluidità, ha uno scollo a V e sottili spalline intrecciate che lasciano la schiena quasi completamente scoperta con un’eleganza di un altro livello. Questa tuta lunga di Zara è di colore nero, è disponibile dalla taglia XS alla XL e ha un prezzo di 39,95 euro.