Questo strumento per la pulizia a prezzo ridotto fa il suo grande ritorno da Lidl

Trop disordine, troppa sporcizia, troppi compiti da fare? Le pulizie e la pulizia in generale possono essere fonte di stress e preoccupazione, soprattutto quando diventano quotidiane e ripetitive. Per aiutarti in queste attività talvolta impegnative, ti proponiamo una novità di Lidl!

La regina dello sconto

Cosa c’è di meglio di Lidl per risparmiare? Ti spieghiamo come Lidl si impone come il marchio regina dello sconto!

Un marchio che si è affermato

Il marchio tedesco oggi fa parte dei leader nella scontistica ed è diventato un concorrente di rilievo per marchi come Aldi o Netto, presenti anche loro sul mercato dello sconto. Il metodo Lidl è stato quello di proporre prodotti, accessori e oggetti di ogni tipo, ma sempre a prezzi mini!

Un marchio di riferimento per i francesi

La varietà dei prodotti proposti ha permesso al marchio di diventare un punto di riferimento per i francesi. Infatti, oggi il 90% dei francesi ha preso l’abitudine di recarsi facilmente da Lidl per fare la spesa di ogni genere.

Una tattica ben collaudata

Ciò che consente a Lidl di godere di tale fedeltà da parte dei suoi clienti, soprattutto durante l’inflazione che fa impennare i prezzi, è che il marchio non lesina mai sulla qualità. I prodotti proposti sono quindi non solo a prezzi imbattibili, ma anche di ottima qualità!

Lidl ti accompagna in tutte le tue attività manuali

Le tue attività prendono una svolta facile e piacevole con Lidl.

Strumenti per ogni attività

Se sei un appassionato di fai da te, cuoco o giardiniere, Lidl ha sempre una soluzione per te! Pensiamo agli strumenti elettrici da giardino che permettono una cura precisa ed efficiente delle tue piante, ma anche al robot da cucina Monsieur Cuisine che riscuote un grande successo ad ogni sua uscita. O ancora agli strumenti di taglio per il legno o le attività di fai da te.

Tutti questi prodotti sono sempre garantiti a prezzi scontati!

Il nuovo accessorio da avere nel tuo armadio per la pulizia

Questa settimana, Lidl ha messo in vendita un aspirapolvere SilverCrest a meno di 80 euro. La sua maneggevolezza ti permette di pulire il pavimento senza fatica né mal di schiena.

Inoltre, non avendo fili, puoi usarlo per tutti gli angoli più piccoli: in modo da ritrovare un interno impeccabile! Quest’aspirapolvere è anche molto autonomo. Funziona con una batteria che garantisce:

25 minuti se è in modalità MAX

45 minuti se è in modalità ECO

Questa autonomia ti permette di effettuare una pulizia ottimale prendendoti tutto il tempo necessario.

Un prodotto completo

Perché Lidl sa che fare una vera pulizia di fondo può richiedere diversi strumenti, questo aspirapolvere è venduto con il suo set di accessori. Troverai infatti:

Una spazzola per la polvere

Un ugello

Una piccola spazzola

Infine, un tubo di aspirazione in alluminio

Questa piccola meraviglia per una pulizia ideale è disponibile a partire da lunedì 6 marzo, ti consigliamo quindi di affrettarti nel negozio o sul loro sito Lidl France. Il marchio aveva già lanciato 3 accessori a meno di 100 € perfetti per le grandi pulizie di primavera.