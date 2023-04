Questo set di illuminazione Ikea sta vendendo come pazzi per essere la novità del mese

Questo set di illuminazione Ikea sta vendendo come pazzi per essere la...

Ikea si sta preparando per la stagione invernale e sebbene i suoi negozi siano attualmente pieni di splendida decorazione natalizia e alberi di Natale molto desiderati, non si ferma qui: offre anche prodotti innovativi a cui nessuno può resistere e che renderanno le nostre case ancora più accoglienti nei prossimi mesi. In particolare, sta facendo scalpore un set di illuminazione che si vende come pazzi poiché è una delle migliori novità di questo mese. Prendi nota e non perderti nulla su questo nuovo set di illuminazione di Ikea che sicuramente vorrai avere.

Il set di illuminazione di cui tutti parlano in Ikea

In Ikea puoi trovare ogni tipo di soluzione per l’illuminazione della tua casa. Dalle lampade da soffitto, alle lampade da terra o da tavolo, ma anche set di illuminazione come quello appena messo in vendita e che è già il più venduto di tutti, grazie alla sua funzionalità e al suo design davvero decorativo.

Stiamo parlando del set di 3 luci LED Pratspirea vendute con un vassoio che funge anche da caricabatterie, in modo che quando appoggi queste piccole luci su di esso, potrai ricaricare le loro batterie.

Un set ideale per creare atmosfera in ogni ambiente

Questo set è perfetto per illuminare e creare atmosfera, ad esempio sul comodino della tua camera da letto, ma anche sul tavolino del caffè o in terrazza. Non è che fornisca una luce intensa, ma offre una certa luminosità e soprattutto ha una funzione decorativa innegabile.

Sarà come avere piccole candele tutte accese contemporaneamente, senza rischio di bruciare nulla e senza doverle collegare alla corrente elettrica. Le luci funzionano con batterie o batterie ricaricabili (Ikea consiglia le sue batterie Ladda) e, come abbiamo detto, per ricaricarle basta appoggiarle sul vassoio e collegarlo tramite il suo cavo USB alla presa di corrente. In un tempo compreso tra 6 e 8 ore saranno completamente cariche.

Design elegante e calore per la tua casa in inverno

Realizzate in vetro e con base in sughero, queste luci eleganti porteranno calore nella tua casa quest’inverno. Immagina di accenderle e abbassare la luce del tuo salotto mentre guardi una serie o un film con la famiglia. Il set di illuminazione sarà l’elemento chiave per creare la migliore atmosfera.

Se questo set ti ha conquistato, sappi che è già disponibile in tutti i negozi Ikea e nel loro negozio online al prezzo di 39,99 euro.

