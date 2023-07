Questo prodotto scontato di Lidl ti farà risparmiare un sacco di tempo durante la potatura delle tue siepi.

Con il ritorno dei bei giorni che si avvicinano, inizia a prenderti la voglia di curare il tuo giardino per renderlo bello e godertelo appieno durante le giornate primaverili soleggiate. Se l’autunno e l’inverno sono spesso sinonimi di abbandono del tuo spazio esterno, sia perché le piante, gli arbusti e i fiori crescono meno, a volte per niente. Ma anche perché trascorri meno tempo lì, l’aspetto del tuo giardino potrebbe averne risentito. Per dargli un vero tocco di freschezza e ripristinare la sua antica bellezza, abbiamo trovato il prodotto ideale firmato Lidl.

Lidl: il leader dello sconto

Il marchio tedesco si è imposto al primo posto tra i marchi a basso costo.

Un marchio diventato imprescindibile

I marchi a basso costo non sono sempre stati valorizzati. I marchi francesi come Netto facevano fatica ad avere una buona reputazione e i loro consumatori spesso evitavano di dire di consumare sconto. Ma questo era prima dell’arrivo dei marchi a basso costo tedeschi, e soprattutto di Lidl, sul mercato francese. Oggi marchi come Lidl o Aldi hanno saputo ridare lustro ai marchi a basso costo e sono oggi il 90% dei francesi a dichiarare di consumare regolarmente prodotti Lidl.

Prodotti vari e di qualità

Questa fedele clientela non si è creata da sola. È grazie alla varietà di prodotti venduti da Lidl, come:

Prodotti alimentari

Arredamento

Oggetti di decorazione

Attrezzi da fai-da-te o da giardinaggio, che il marchio è riuscito a crearsi un buon seguito francese, nonostante l’aumento dei prezzi e l’inflazione!

Prezzi sempre imbattibili

Il marchio tedesco è infatti riuscito a mantenere i suoi prezzi a un livello molto basso e quindi molto attraente, offrendo prodotti di ottima qualità. Una vera gemma in questi tempi difficili per il nostro portafoglio. Il marchio aveva recentemente proposto tre nuovi indispensabili per il giardinaggio a prezzi bassi.

Un nuovo prodotto per il giardinaggio

Scopri questo nuovissimo strumento da giardinaggio in vendita da Lidl.

Prodotti indispensabili

Lidl non è alla sua prima vendita di prodotti per il giardinaggio. Il marchio tedesco propone infatti numerosi strumenti che ti renderanno la vita più facile a prezzi sempre bassi. Pensiamo ad esempio ai numerosi prodotti della gamma PARKSIDE, noti per la loro grande efficacia e facilità d’uso.

Tagliasiepi senza fili

Fedele a sé stessa, la marca propone oggi un tagliasiepi senza fili della gamma PARKSIDE a un prezzo molto conveniente.

Grande efficacia

Questo strumento è molto efficace in quanto ha un’asta in alluminio resistente e solida che consente regolazioni con un ampio intervallo. Infatti, queste regolazioni possono modificare l’asta in alluminio fino a 82 centimetri, consentendo di raggiungere facilmente i rami più alti, fino a 4 metri!

La lunghezza del taglio è di circa 20 centimetri, il che consente di tagliare tutti i rami senza sforzo, anche nei luoghi più difficili, poiché questo tagliasiepi ha una testa della sega inclinabile per una manipolazione molto semplice ed efficace.