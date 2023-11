Questo prodotto Leroy Merlin è perfetto per l’autunno

L’autunno è la stagione in cui tende a piovere di più e, anche se quest’anno le temperature sono state sopra la media, potrebbe iniziare a piovere all’improvviso, costringendoci a tirare fuori gli ombrelli e a ritirare il bucato appena steso. Ecco perché questo prodotto Leroy Merlin è la soluzione perfetta che vi salverà nei giorni di pioggia.

Ecco il prodotto Leroy Merlin ideale per l’autunno

Tra i tanti prodotti che Leroy Merlin offrenella sua sezione dedicata all’asciugatura e altre soluzioni di riscaldamento, questa novità è stata la più apprezzata dai clienti. Si tratta di un asciugabiancheria elettrico innovativo ed efficace, che è già diventato un top seller e che sarà la soluzione perfetta per asciugare il bucato nei giorni piovosi.

In genere, se si stende il bucato all’aperto, è consuetudine utilizzare uno stendino e, se piove, portarlo in casa in modo che i vestiti possano asciugarsi senza bagnarsi di nuovo. Tuttavia, se le temperature non sono ottimali, i vestiti possono rimanere bagnati a lungo.

Lo stendibiancheria perfetto per le giornate piovose

Per fortuna, questo nuovo prodotto Leroy Merlin ha la particolarità di emettere calore. Lo stendibiancheria elettrico Leroy Merlin, infatti, ha lo stesso design di uno stendibiancheria convenzionale ma, una volta appesi i panni, è possibile accenderlo in modo che i cordoni centrali si riscaldano.

Lo stendino è realizzato in alluminio leggero ed è collegato alla rete elettrica. Ha un potenza di 100 W e misura 95 x 75 x 55 cm.

In pochi minuti, il vostro bucato sarà perfettamente asciutto. Ovviamente, a seconda dell’indumento, potrebbe essere necessario capovolgerlo o girarlo per appenderlo in modo che il calore arrivi ovunque.

Se questo fantastico prodotto Leroy Merlin ha conquistato anche voi, lo trovate nei negozi Leroy Merlin e anche sul loro sito web ad un prezzo di 36,99 euro.

